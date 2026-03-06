Ana Paula Consorte reacciona al ser consultada por su ruptura con Paolo Guerrero: ¿Qué dijo?

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte anunció su separación de Paolo Guerrero hace unos días y, desde entonces, no se había pronunciado. Recientemente fue captada saliendo de su departamento en San Isidro y le consultaron sobre los motivos por los cuales decidió terminar su romance de casi cuatro años y con dos hijos de por medio.

Ana Paula da la cara tras ruptura con Paolo Guerrero

Magaly TV La Firme encontró a la brasileña saliendo de su departamento rumbo al gimnasio. Magaly resaltó que, después de su separación, Ana Paula se ha mostrado muy activa deportivamente y hasta estaría pensando en trabajar como entrenadora.

Las cámaras se acercaron a la madre de los hijos de Paolo Guerrero y la reportera le preguntó directamente sobre su reciente separación. También le consultó el motivo por el que terminaron e incluso sobre una posible infidelidad por parte del futbolista.

"¿Ana Paula, una vez terminaste con Paolo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Paolo? Cuéntanos. ¿Ahora sí es definitivo? Porque son varias veces que han terminado. ¿Cómo está la relación con su familia? ¿Ha sacado los pies del plato? ¿Algún tipo de infidelidad? ¿Piensas viajar a Brasil ahora? ", le consultó la reportera mientras Ana Paula caminaba junto a una amiga.

Sin embargo, la brasileña siempre esquivó las cámaras y las preguntas, subiendo directamente a su camioneta. Tras unos segundos, arrancó bruscamente, sin responder ninguna de las preguntas que le fueron formuladas.

¿Qué dijo Doña Peta sobre la separación?

El destape de la separación entre el futbolista y la modelo se hizo hace unos días en Mesa Caliente. En la más reciente edición del programa, una reportera se comunicó con la madre del futbolista de Alianza Lima para preguntarle directamente su opinión sobre la separación de su hijo.

"Queremos saber su opinión sobre la separación de Ana Paula y Paolo", le dijo la reportera a la madre del 'Depredador'.

La señora escuchó unos segundos en el teléfono y, antes de emitir una respuesta, optó por colgar la llamada de forma inesperada. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado pistas sobre el motivo por el cual la relación terminó abruptamente.

De esta manera, Ana Paula Consorte ha preferido guardar silencio sobre los motivos de su separación con Paolo Guerrero. La brasileña evitó responder a las preguntas de la prensa y se retiró rápidamente. Mientras tanto, las especulaciones sobre el fin de la relación continúan generando comentarios entre sus seguidores.