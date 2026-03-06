Magaly destruye a Samahara Lobatón por lucirse besando a Youna: "Ellos se acusaron de cosas graves"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Youna se han mostrado más cercanos que nunca en redes sociales en los últimos días. Esto no le cayó nada bien a Magaly Medina, quien cuestionó a la influencer por presuntamente refugiarse en los brazos de su expareja, luego de terminar su tormentosa relación con Bryan Torres.

La conductora inició recordando que los coqueteos entre Samahara y Youna empezaron hace unas semanas, cuando la influencer ayudó al padre de su primera hija a realizar recaudaciones para poder costear el tratamiento contra el cáncer que debe afrontar en Estados Unidos.

Magaly cuestiona cercanía de Youna y Samahara

Hace unas semanas, la hija de Melissa Klug viajó con sus hijos a Estados Unidos y se reunió con Youna. Sin embargo, tras regresar por unos días a Perú, volvió a viajar a Norteamérica, pero esta vez sola. Esto llamó mucho la atención de Magaly, ya que la expareja parece estar dándose una nueva oportunidad.

En las más recientes transmisiones en vivo que realizan en redes sociales, ambos se han mostrado bailando muy cerca, besándose para cumplir retos e incluso coqueteando mientras recuerdan cómo fue su relación hace varios años.

Magaly no soportó esta cercanía y recordó que ambos tuvieron peleas muy fuertes en el pasado, llegando incluso a batallas legales por presuntas agresiones, además de conflictos relacionados con la pensión alimenticia de su hija.

"Una cosa es que quiera ayudar, pero otra es que se involucre nuevamente románticamente con el padre de su primera hija. Ellos se acusaron de cosas atroces. Son cosas muy graves y ahora, después de tantas denuncias, ella, tras terminar con Bryan , se va a buscar consuelo en los brazos del ex ", dijo.

Magaly también hizo un análisis sobre por qué algunas personas tienden a volver con sus exparejas después de que una relación no funciona. "Yo no sé qué tiene esta chica en la cabeza, debe cambiar de terapista", sentenció.

Youna le hace promesa a su hija

A través de sus historias en Instagram, Youna compartió un video del emotivo adiós con su hija. En las imágenes se ve cómo él le pide a Xianna que haga caso en todo a su madre, Samahara Lobatón.

Luego la llena de besos, mientras la niña le responde con una promesa que derretiría cualquier corazón: "Vengo para tu cumpleaños". El barbero, visiblemente conmovido, asintió ante las palabras de su hija, mostrando la profunda conexión y amor que mantiene con ella, incluso en medio de los desafíos que enfrenta por su salud.

Es así que, las recientes apariciones de Samahara y Youna juntos han generado sorpresa y comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebran su aparente reconciliación, otros recuerdan los conflictos legales y acusaciones que marcaron su relación en el pasado, motivo por el que Magaly Medina cuestionó duramente este nuevo acercamiento.