Jimmy Santy habla sobre su renuncia a 'El Gran Chef Famosos': "Me sentía aislado"

Jimmy Santy se pronunció tras su renuncia al reality de cocina 'El Gran Chef Famosos', el cantante indicó que tomó dicha decisión debido a que se sentía "aislado" durante toda la competencia.

"Me está haciendo mucho daño"

Como se recuerda, Jimmy Santy se retiró del reality de Latina, cuando estaba presentando su preparación a los jurados de 'El Gran Chef Famosos'. En ese momento el veterano cantante indicó que la competencia le hacia daño.

"Me retiro de este hermoso juego en el cual me está haciendo mucho daño [...] Tengo 79 años, cumplo muy pronto y ya no doy más (con) los nervios. He tratado de cumplir con esto (cocinar)", dijo.

Posteriormente, el artista publicó en su cuenta de Instagram dejando entrever que existen otras razones por las cuales decidió salir del reality de cocina: "A buen entendedor ... Tengo tanto por decir... Pero tomé la mejor decisión", escribió.

Dicho mensaje causó el cuestionamiento y el asombro de muchos fanáticos del intérprete de 'Chin Chin' y del programa concurso, provocando muchos comentarios y rumores.

"Me sentía aislado"

Para un medio local, Jimmy Santy contó que se retiró de 'El Gran Chef Famosos' porque es una persona hipertensa y además no sintió que lo apoyaron como a otros personajes.

"Yo dije a mí no me van a botar, me voy con dignidad y lo hice por toda mi generación de los 60, 70 y 80. Tengo 78 años, soy hipertenso, pero competía con mucho amor. Sé cocinar muy bien, pero el tiempo me ganaba, me ponía tenso y en el primer programa tuve una descompensación", declaró para El Trome.

Además afirmó que hubieron situaciones muy incómodas para él, por ejemplo, cuando él se dedicaba a su preparación y no recibía el apoyo solicitado.

"Hubo ciertas cosas que no me gustaron, como el apoyo a ciertos personajes, pues mientras yo me dedicaba a mi cocina, veía cómo aconsejaban a los demás. La atención y la amabilidad debe ser con todos. Me sentí aislado", aseguró.

Finalmente, se tomó el tiempo de agradecer a todos sus fanáticos y aseguró que dio lo mejor de si.

"Quiero agradecerles por todos sus lindos mensajes y comentarios. Las razones expuestas, debo aclararlas ante tanta especulación, que no son las únicas que motivaron mi decisión. Pero me despido habiendo dado lo mejor de mí, habiendo luchado pese a la adversidad hasta el último momento", finalizó.

De esta manera, Jimmy Santy se pronunció tras su salida de 'El Gran Chef Famosos'.