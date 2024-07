¿Johanna San Miguel montó un circo con su salida de 'EEG' para subir el rating?: "Me voy a quedar"

20/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de rumores y especulaciones, Johanna San Miguel, la conductora de América Televisión, ha anunciado su futuro en 'Esto es guerra'. No obstante, un reciente comentario en sus redes sociales ha encendido la polémica, con algunos sugiriendo que podría haber mentido sobre su salida del reality para aumentar el rating del programa.

¿Johanna San Miguel se queda en 'EEG'?

La noticia de la salida de Johanna San Miguel sorprendió a muchos seguidores de 'Esto es guerra', quienes le enviaron mensajes de apoyo y cariño. No obstante, esta revelación también provocó reacciones mixtas en las redes sociales.

Mientras algunos fans mostraron tristeza y respaldo, otros expresaron satisfacción por su partida. Un comentario en particular en su cuenta de Instagram, que decía "Te vas y me alegro mucho", desencadenó una polémica respuesta de la conductora.

"Tanto jod** que me voy a quedar solo para hincharles el hígado hasta el 2040, así es que si no quieres que me retracte mejor SHHHHHH...", respondió Johanna San Miguel, evidenciando su molestia con ciertos detractores. Pese a esta reacción, la realidad sobre su permanencia en el programa es otra.

¿Por qué Johanna San Miguel se va de 'EEG'?

En una emotiva entrevista con América Espectáculos, Johanna San Miguel explicó las razones detrás de su decisión de dejar 'Esto es guerra'. La conductora reveló que desea concentrarse en el teatro, un ámbito que no ha podido explorar a fondo recientemente.

"Se vuelve a las tablas, mi pasión eterna, me voy al teatro que es un espacio que hace tiempo no exploro como yo quiero. 'Esto es guerra' es un programa maravilloso pero es súper intenso, es demandante (...) tengo una parte mía que me gusta el teatro, eso es entre otras cosas", explicó Johanna San Miguel.

Además, detalló que esta decisión fue tomada después de varios meses de reflexión y conversaciones con su familia, subrayando que el teatro es esencial para sus intereses y pasiones.

Por otro lado, Magaly Medina mencionó que el estrés y la carga de trabajo vinculados al programa en vivo fueron factores decisivos en la decisión de Johanna San Miguel.

La salida de Johanna San Miguel de 'Esto es guerra' marca el final de una era en el popular reality show y el inicio de una nueva etapa en su carrera. La polémica conductora se dedicará a explorar su pasión por el teatro, un campo que considera crucial para su desarrollo profesional y personal.