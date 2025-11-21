Reino Unido lanza moneda oficial de Freddie Mercury: ¿cómo es su diseño y cuánto vale? Conócelo aquí

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Freddie Mercury vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por una reedición musical ni por una película biográfica. Algo más pequeño —y a la vez monumental— ha sido acuñado en su honor. Una pieza que cabe en la palma de la mano, pero que encierra décadas de historia, música y emoción.

La noticia ha comenzado a circular entre coleccionistas y fanáticos de Queen: el Reino Unido ha lanzado una moneda oficial dedicada a Freddie Mercury , como parte de su prestigiosa serie Music Legends, impulsada por la Real Casa de la Moneda del país, Royal Mint.

La moneda conmemora dos fechas clave: los 40 años del concierto Live Aid de 1985, considerado por muchos como la mejor actuación en vivo de la historia, y el aniversario del álbum solista Mr. Bad Guy, lanzado en ese mismo año. Ambos hitos marcaron el punto más alto de la carrera de Mercury, tanto como artista de masas como compositor íntimo.

Live Aid, considerado uno de los mejores conciertos de ayuda benéfica de la historia.

¿Cómo es la moneda?

El diseño muestra a Freddie en su pose más icónica: chaqueta amarilla, micrófono en alto, cuerpo inclinado hacia atrás, como en el estadio de Wembley.

Pero hay un detalle que solo los fans más atentos notarán: un pentagrama grabado en el borde, que representa su rango vocal de cuatro octavas. Es un guiño técnico y emocional que convierte la moneda en un objeto de culto.

La primera pieza fue acuñada por su hermana, Kashmira Bulsara, en la sede de la Royal Mint en Gales, quien recordó al artista con cariño y mucha emoción.

"Como Freddie murió joven, no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real por su talento en el mundo de la música. Por eso, tener una moneda real de esta manera es maravilloso y muy apropiado", dijo.

Moneda rememora la icónica pose de Mercury en el estadio Wembley.

¿Cuánto cuesta y dónde conseguirla?

La moneda puede adquirirse en el sitio oficial de la Royal Mint a través del siguiente enlace: (https://www.royalmint.com). La misma está disponible en dos versiones, cada una con agregados detallados en la página, como fundas y cajas para su exposición.

Edición estándar: desde £18.50

Edición de oro fino: hasta £9,350

Tres diseños únicos con agregados especialmente hechos para coleccionistas.

Freddie Mercury ya era inmortal en la memoria colectiva, pero ahora también lo es en una moneda que celebra su arte, su voz y su legado. En un mundo donde la música cambia de formato constantemente, esta moneda nos recuerda que hay figuras que trascienden el tiempo, el escenario y la pantalla. Freddie sigue cantando, ahora también desde el metal.