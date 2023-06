Jordi Martin amenaza a Piqué: ''El primer tropiezo que cometa, ahí estaré''

La polémica entre el periodista español Jordi Martin y Gerard Piqué parece no tener final. En esta ocasión, el 'paparazzi' optó por lanzarle una fuerte advertencia al exesposo de Shakira, asegurando que no le perdonará nada si es que se encuentra un nuevo escándalo que pueda malograr la imagen del deportista.

El periodista se refirió a ciertas irregularidades en las denuncias que le entabló Piqué: ''No es justo lo que está pasando, hay un Juez que le está desestimando varias denuncias, pero han pedido que se reabran".

Debido a ello, Jordi aprovechó las cámaras de ''Amor y Fuego'' para afirmar que si Piqué fue infiel una vez, lo volverá a hacer y por más que lo denuncie para intentar silenciarlo, solo lo motiva a seguirlo más.

"Esto que me está haciendo es motivarme para que me ponga 24 horas a investigar qué es lo que hace y qué no hace y en el primer desliz que él tenga, ahí le daré y fuerte", señaló el periodista español muy decidido.