José Peláez se tomará un descanso de la TV tras el final de 'El Gran chef: famosos' ¿A qué se dedicará?

Luego de varios años en la señal de Latina, 'El Gran chef: famosos' se despidió del aire pese al reclamo de sus miles de seguidores. Desde su estreno, esta novedosa propuesta captó la atención de muchos televidentes quienes encontraban divertido que los famosos más conocidos del Perú sean puestos a prueba en la cocina.

Además de los participantes, los jurados Nelly Rosinelli, Giachomo Bocchio y Javier Masías también calaron hondo en el público por su peculiar estilo frente a cámaras. Otro que se ganó el cariño de la gente fue José Peláez quien rápidamente se ganó la aceptación de la audiencia al ser el que llevaba las riendas del programa.

José Peláez se aleja de la TV para dedicarse a otros proyectos

Justamente, José Peláez recientemente indicó que alejará de la televisión tras el adiós definitivo de 'El Gran chef: famosos'. El conductor aseguró haber sido muy feliz de estar al frente de este concurso culinario, pero que también fue cansado ser su presentador durante todo este tiempo.

"Estos dos años y cuatro meses al frente de 'El gran chef' para mí han sido como cuatro años, entonces ahora toca descansar", indicó para Trome.

Seguidamente, Peláez aseguró que Latina lo ha considerado para ser parte de más de un proyecto en la pantalla chica, pero que no pretende volver a la TV hasta luego del verano 2026.

"Hay muchos proyectos en Latina, pero calculo que para volver a estar frente a la pantalla será después del verano", añadió.

José Peláez brilló desde los inicios de 'El Gran Chef Famosos'.

Como se recuerda, el también actor recientemente se convirtió en padre tras contraer matrimonio con Alejandra de la Flor. Según indicó, ver crecer a su hijo es uno de los privilegios más felices que le ha dado la vida. Además, precisó que seguirá abocado a los contenidos digitales que publica a través de sus plataformas.

"También con mis animaciones. Con el tema de las carreras y disfrutar de mi hijo, ser padre es maravilloso", finalizó.

Giacomo Bocchio no fue incluido en el final de 'El Gran chef: famosos'

Como se recuerda, Giachomo Bocchio dejó este reality mucho antes de su salida del aire. Sin embargo, tal como pasó con otros participantes que estuvieron a lo largo de las casi 20 temporadas, estos fueron invitados al programa final.

Sin embargo, uno de los jurados fundadores del show culinario no fue considerado lo cual fue muy comentado en redes sociales por los seguidores del concurso.

De esta manera, José Peláez anunció que se alejará de la televisión tras el final de 'El Gran chef: famosos' para dedicarse a sus plataformas y a la crianza de su hijo.