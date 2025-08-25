Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separarse de Maju Mantilla: "No creen historias que no existen"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras anunciar públicamente el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, la noche del pasado 20 de agosto, Gustavo Salcedo rompió su silencio y habló para las cámaras de un programa de espectáculos. Ahí reveló qué lo llevó a tomar dicha decisión y acabó con los rumores de la existencia de un caso de infidelidad.

Gustavo Salcedo rompe su silencio

Gustavo Salcedo fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos y habló sobre el anuncio del fin de su matrimonio con la madre de sus hijos y acabó con las especulaciones de una supuesta infidelidad en su relación.

"Lo que te voy a decir es que soy un padre de familia de una niña de nueve años, tengo tres hermanas mujeres. He visto como mi papá ha tratado siempre a mi mamá. Lo que está muy mal es que se hable de infidelidad. O sea que una pareja que digamos decida y no estar juntos, ¿Significa que hay una infidelidad?", manifestó en primera instancia.

Posteriormente, el empresario manifestó que nunca hablará mal de la exMiss Mundo y consideró que lo que ha inventado la prensa sobre una supuesta infidelidad "está bien mal".

"Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Toda la historia y todas las cosas que se ha inventado la prensa, lo único que hacen es crear morbo en la gente y está bien mal", sostuvo Salcedo.

Pide respeto

En otro momento, el aún esposo de Maju Mantilla pidió respeto y que "no se creen historias que no existen". En tal sentido, guardó totalmente silencio al ser consultado por la razón que lo llevó a publicar el fin de su matrimonio con la exreina de belleza.

"No tengo que dar detalles de mi vida personal. No tengo por qué ventilar mi vida, simplemente les pido que hagan su trabajo (...) no creen historias que no existen", señaló el empresario.

De igual manera la preguntarle si existió la posibilidad de sacar adelante el matrimonio, Gustavo Salcedo evitó hablar detalles sobre dicho tema. Además, al consultarle sobre por qué Maju no publicó un anuncio al igual que él atinó a expresar: "Tendrán que preguntarle a ella, no voy a dar ningún detalle de mi vida". No osbtante, acotó que siempre habrá una buena relación como padres.

De esta manera, Gustavo Salcedo hablo por primera vez públicamente tras anunciar, la noche del pasado 20 de agosto, el fin de su matrimonio con la conductora de televisión Maju Mantilla.