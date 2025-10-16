Felipe Chávez y su llegada a la selección: Volante confesó que se presentó con canción de popular equipo

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A su regreso a Alemania, tras su primera experiencia con la selección peruana, el mediocentro Felipe Chávez habló en entrevista para su club, el FC Bayern München. El nuevo jugador de la 'blanquirroja' contó que tuvo que cumplir con una tradición y al presentarse cantó una canción de un equipo popular y de gran arraigo en la capital.

Los primeros días con la selección

En la entrevista publicada en el sitio web del cuadro bávaro, al volante de 18 años le preguntaron por cómo fueron sus primeros días en Perú y con el resto de sus compañeros. Chávez Fischer señaló que hubo un día en particular, en el que todos los novatos debieron hacer una presentación especial.

"Me decidí por una canción del Club Alianza Lima. Es el club favorito de mi padre, por eso me sabía la letra. Por ello, una parte del equipo me ovacionó y otra me abucheó, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", aseguró el canterano del Bayern.

Sobre el dorsal que eligió para el amistoso con Chile (derrota por 2-1), al mediocentro de 18 años le asignaron la 14, coincidentemente, la que utilizó Claudio Pizarro en su etapa con la selección. Sobre eso, manifestó que no tuvo oportunidad de elegir el número, pero que le gustó que sea el de uno de los grandes valores del fútbol peruano.

"No pude elegir el dorsal. No sabría decir si fue algo planeado o una casualidad (risas). Para mí, Pizarro siempre ha sido el mejor jugador de la selección peruana, junto a Guerrero. Mi padre también era un gran admirador suyo. Por eso, naturalmente, es un gran honor llevar este número", sostuvo.

El presente de Felipe Chávez en el Bayern

A fines del pasado mes de julio, el seleccionado nacional firmó un contrato profesional de larga duración con el campeón alemán. En la pretemporada tuvo participación en los amistosos, aunque actualmente se desempeña más con el segundo equipo y el sub 19, lo que ve como una oportunidad.

"Me he fijado este objetivo sobre todo para los partidos de la Youth League, pero también para los del Amateur. Quiero crecer más en este papel de líder y contribuir al éxito deportivo", precisó.

