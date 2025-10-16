¿Se juega el Alianza Lima vs. Sport Boys? Esto se sabe del duelo por el Torneo Clausura

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El país atraviesa por una grave crisis política y social la cual quedó manifestada a través de la gran marcha nacional realizada este último miércoles 15 de octubre. Gracias a esta multitudinaria protesta, la Liga 1 se vio obligada a postergar el duelo ya programado entre Sporting Cristal y Universitario en el Estadio Nacional.

¿Se juega el partido entre Alianza Lima y Sport Boys?

Y tras haber pasado la jornada de manifestaciones, la cual dejó el lamentable saldo de un fallecido identificado como Eduardo Ruiz, los hinchas de Alianza Lima también se preguntan si el encuentro entre su club y Sport Boys, pactado para este jueves 16, se jugará o no debido a la coyuntura.

Afortunadamente, este partido valido por la fecha 14 del Torneo Clausura cuenta con autorización de la Policía Nacional del Perú por lo que se jugará de todas formas en el Estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, este se desarrollará solo con hinchada local tal como habían determinado las autoridades previamente.

"El partido de hoy entre Alianza Lima y Sport Boys si se jugará. Ya hay resguardo policial en Matute y hay garantías de seguridad. Puertas se abren a las 5", indicó Ovación.

El posible once de Alianza Lima para vencer a Sport Boys

Sabiendo que el título del Torneo Clausura está fuera del alcance, Alianza Lima apuesta todas sus balas a ubicarse en el segundo lugar de la tabla acumulada para ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y evitar las fase preliminares.

Para ello, Néstor Gorosito mandará al campo de juego de Matute a su mejor once posible. Eso sí, el estratega argentino no podrá contra con Guillermo Viscarra quien no pudo llegar a tiempo de los amistosos disputados con su selección en la lejana Rusia.

Por ello, Ángelo Campos volverá a ser considerado para defender la portería íntima. La defensa estará conformada por los cuatro habituales inicialistas desde principio de año, es decir Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco.

De acuerdo a la información del portal Ovación, Jesús Castillo tendrá la oportunidad de ir desde el vamos en el mediocampo blanquiazul. A su lado se ubicarán Sergio Peña y el ecuatoriano Fernando Gaibor. Finalmente, el tridente de ataque estará conformado por Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En resumen, el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará con normalidad a pesar de la coyuntura política y social que atraviesa el país.