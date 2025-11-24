RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¿Otra infidelidad?

¡AMPAY! Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, es captado con su expareja en ÍNTIMO MOMENTO

El esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, fue captado en una situación comprometedora con su ex Analia Jiménez, poniendo en jaque, una vez más, su matrimonio con la exmodelo.

Magaly expone a esposo de Silvia Cornejo con su expareja
Magaly expone a esposo de Silvia Cornejo con su expareja (Foto: Composición Exitosa)

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/11/2025

Síguenos en Google News Google News

'Magaly TV La Firme' ha generado un nuevo remezón en la farándula peruana al soltar un ampay en el que aparece el esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, en caricias y abrazos con su expareja, Analia Jiménez.

Una vez más ampayado

El cantante ya ha sido expuesto en varios actos de infidelidad, pese a ello la exfigura de América Televisión continúa a su lado, inclusive recientemente realizaron un viaje romántico por el contienente europeo.

Durante esta travesía se mostraron bastantes enamorados y felices, como el reflejo de que estuvieran atravesando un gran momento en su compromiso, tras su paso por países como España, Alemania y Francia.

No obstante, toda esas imágenes de amor, se vieron opacadas esta tarde luego de que el programa de Magaly Medina publicara un adelanto de lo que se verá esta noche durante su emisión.

En el audiovisual se escucha a la voz en off expresar: "¡Ampay!" e inmediatamente se observa al esposo de Cornejo al lado de su expareja en el balcón de un departamento en una comprometedora situación, en el que él la abraza por la cintura y en otras actitudes cariñosas.

Daniela Darcourt rompe su silencio y revela si retomó relación con Waldir Felipa: "Vamos a ver qué pasa"
Lee también

Daniela Darcourt rompe su silencio y revela si retomó relación con Waldir Felipa: "Vamos a ver qué pasa"

"Atención Silvia Cornejo,  Jean Paul Gabuteau lo volvió a hacer con la ex de siempre y a escondidas", se oye en el audiovisual del espacio televisivo de espectáculos.

La radical decisión de Silvia y Jean Paul

Luego de la difusión del ampay de 'Magaly TV: La Firme', Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau tomaron una radical decisión con respecto a sus redes sociales, ante este nuevo jaque en su matrimonio.

Querido actor de 'Al fondo hay sitio' IMPACTA al tomar una decisión importante en su vida: ¿Qué sucedió?
Lee también

Querido actor de 'Al fondo hay sitio' IMPACTA al tomar una decisión importante en su vida: ¿Qué sucedió?

Vale indicar que, esta no es la primera vez en que el también empresario se ve implicado en este tipo de situaciones comprometedoras, años atrás e incluso hace aproximadamente un mes fue captado ingresando a un hotel en compañía de una fémina que no era Silvia.

Silvia Cornejo limitó los comentarios en su Instagram
Silvia Cornejo limitó los comentarios en su Instagram

Ante el video publicado tanto Cornejo como Gabuteau han decidido limitar la opción de comentar en sus publicaciones de sus cuentas oficiales de Instagram. Ello con el objetivo de evitar que se suscité un "cargamontón" de mensajes cuestionando su relación o refiriéndose sobre el ampay del padre del hijo de Silvia.

Jean Paul Gabuteau limitó los comentarios en su Instagram
Jean Paul Gabuteau limitó los comentarios en su Instagram

Como vemos, una vez más las cámaras de un programa de espectáculos captó al empresario Jean Paul Gabuteau en una situación comprometedora con su expareja Analia Jiménez en el balcón de un departamento, razón por la cual pone una vez más su matrimonio en el ojo del huracán.

Temas relacionados Ampay Analia Jiménez espectáculos farándula Jean Paul Gabuteau Magaly Medina Silvia Cornejo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA