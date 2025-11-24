¡AMPAY! Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, es captado con su expareja en ÍNTIMO MOMENTO

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Magaly TV La Firme' ha generado un nuevo remezón en la farándula peruana al soltar un ampay en el que aparece el esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, en caricias y abrazos con su expareja, Analia Jiménez.

Una vez más ampayado

El cantante ya ha sido expuesto en varios actos de infidelidad, pese a ello la exfigura de América Televisión continúa a su lado, inclusive recientemente realizaron un viaje romántico por el contienente europeo.

Durante esta travesía se mostraron bastantes enamorados y felices, como el reflejo de que estuvieran atravesando un gran momento en su compromiso, tras su paso por países como España, Alemania y Francia.

No obstante, toda esas imágenes de amor, se vieron opacadas esta tarde luego de que el programa de Magaly Medina publicara un adelanto de lo que se verá esta noche durante su emisión.

En el audiovisual se escucha a la voz en off expresar: "¡Ampay!" e inmediatamente se observa al esposo de Cornejo al lado de su expareja en el balcón de un departamento en una comprometedora situación, en el que él la abraza por la cintura y en otras actitudes cariñosas.

"Atención Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau lo volvió a hacer con la ex de siempre y a escondidas", se oye en el audiovisual del espacio televisivo de espectáculos.

Pero a la Cornejo no le importa!

Otro viaje a Europa y todo sigue como si nada!

Cuidado que de tanta adornada se va a conocer el mundo entero! pic.twitter.com/4GS8Hze7CL — Pajita (@MeDicenPajita) November 24, 2025

La radical decisión de Silvia y Jean Paul

Luego de la difusión del ampay de 'Magaly TV: La Firme', Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau tomaron una radical decisión con respecto a sus redes sociales, ante este nuevo jaque en su matrimonio.

Vale indicar que, esta no es la primera vez en que el también empresario se ve implicado en este tipo de situaciones comprometedoras, años atrás e incluso hace aproximadamente un mes fue captado ingresando a un hotel en compañía de una fémina que no era Silvia.

Silvia Cornejo limitó los comentarios en su Instagram

Ante el video publicado tanto Cornejo como Gabuteau han decidido limitar la opción de comentar en sus publicaciones de sus cuentas oficiales de Instagram. Ello con el objetivo de evitar que se suscité un "cargamontón" de mensajes cuestionando su relación o refiriéndose sobre el ampay del padre del hijo de Silvia.

Jean Paul Gabuteau limitó los comentarios en su Instagram

Como vemos, una vez más las cámaras de un programa de espectáculos captó al empresario Jean Paul Gabuteau en una situación comprometedora con su expareja Analia Jiménez en el balcón de un departamento, razón por la cual pone una vez más su matrimonio en el ojo del huracán.