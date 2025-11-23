Alejandra Baigorria anuncia cuándo será madre junto a Said Palao: "Ya no voy a tomar mis pastillas"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante un en vivo junto a la tiktoker 'Moca', Alejandra Baigorria no dejó pasar la oportunidad de contarle a su público sus planes familiares, confirmando que quiere ser madre junto a Said Palao. Sus declaraciones generaron gran expectativa entre sus fans, quienes celebraron la noticia.

Alejandra Baigorria anuncia cuándo será madre

La empresaria Alejandra Baigorria dejó a muchos sorprendidos durante una transmisión en vivo con la tiktoker 'Moca'.

En medio de risas, se sinceró sobre sus planes a futuro, revelando que desea convertirse en madre a inicios del próximo año y formar una familia junto a su esposo, Said Palao, integrante del reality Esto es Guerra.

"Yo me cuido con pastillas, me voy a dejar de cuidar en diciembre... no, no en diciembre, el primero de enero ya no voy a tomar mis pastillas, y si sale a la semana, sale a la semana", declaró, dejando claro que su prioridad es iniciar esta nueva etapa en su vida.

Con estas palabras, Alejandra Baigorria dejó entrever que la pareja ya tiene planes concretos y que su deseo de ser madre forma parte de una etapa más madura y decidida tras haberse casado en abril de 2025.

El anuncio de Alejandra Baigorria generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar y compartir el video del en vivo.

Muchos expresaron su asombro, entusiasmo y apoyo, celebrando la idea de verla comenzar una nueva etapa como madre junto a Said Palao.

¿Alejandra Baigorria mantiene a Said Palao?

En esa misma entrevista, Alejandra Baigorria decidió hablar sobre los que critican su relación con Said Palao. La empresaria fue tajante y aclaró que no es ella quien mantiene económicamente al 'guerrero', un tema que ya venía dando vueltas en redes y medios.

Alejandra Baigorria aclaró que Said Palao gana bien por su cuenta y que los dos llevan un estilo de vida que se han ganado con su propio esfuerzo.

"La gente dice: 'Tú mantienes a Said'. No, hijita, yo puedo ser todo lo que tú quieras, pero Said tiene su plata y yo tengo la mía. Nos hemos casado por bienes separados. ¿Sabes cuánto gana un guerrero? Entonces, ¿cómo van a decir que Said no tiene plata? Además, Said tiene su propia constructora", sostuvo.

Con su anuncio, Alejandra Baigorria deja ver sus proyectos más personales, incluyendo convertirse en madre junto a Said Palao en 2026. Sus seguidores ya esperan con ilusión la llegada de este momento especial en la vida de la pareja.