Daniela Darcourt rompe su silencio y revela si retomó relación con Waldir Felipa: "Vamos a ver qué pasa"

Luego de ser captada bailando junto a Waldir Felipa durante un show en el distrito de Lince, la salsera peruana Daniela Darcourt rompió su silencio y dio a conocer y reveló si retomó o no su relación con el bailarín.

Daniela Darcourt se pronuncia

Las cámaras del magazine 'América Hoy' abordaron a la intérprete de 'Señor mentira' y no dudaron en preguntarle sobre el video en el que aparece al lado de su expareja en un video publicado por el danzante en su cuenta oficial de Instagram avivando más la situación con la frase "Volvimos".

Fiel a su estilo, claro y directo, la exintegrante de 'Son Tentación', señaló que dicho audiovisual fue publicado por una compañera de trabajo de ambos, aclarando que no fue Felipa el autor de dicho posteo.

"Nosotros volvimos al escenario, yo después de dos meses que he estado en el extranjero haciendo mis cosas. He vuelto aquí a los escenarios del Perú. Como bien lo dijimos, nosotros vamos a seguir trabajando", sostuvo.

En tal sentido, aclaró que se le seguirán viendo al lado de Waldir porque van a seguir estando juntos en el ambiente laboral y advirtió "vayan acostumbrándose".

Al ser consultada, bajo lo que dijo, si es que dio a entender que no volvió con el bailarín, la artista trató de poner en incertidumbre el futuro amoroso entre ambos. "Yo ya lo dije una vez y no lo pienso volver a repetir (...) lo que pase entre Waldir y yo, queda entre nosotros.Nosotros hemos estado bien siempre, nos queremos un montón", sostuvo.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa bailan juntos

Recientemente, Daniela Darcourt y Waldir Felipa fueron captados juntos, hecho que llamó la atención y emocionó a los seguidores de ambos. Al respecto, las especulaciones no se demoraron en aparecer asegurando una posible reconciliación.

En el clip publicado en la red social Instargram aparece la intérprete cantando y Waldir bailando a su lado, pero lo que llamó más la atención fue la palabra: "Volvimos" acompañada de un emoji de enamorado.

Vale recordar que, que Felipa se encargó de dar a conocer el rompimiento con Darcourt cuando la artista se encontraba de gira por Estados Unidos.

Es así que, la cantante de salsa Daniela Darcourt rompió su silencio y aclaró su estado sentimental actual luego de ser captada bailando junto a su expareja Waldir Felipa. Al respecto, dejó en claro que los seguirán viendo juntos, pero no aclaró si es que han retomado su relación.