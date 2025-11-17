Riquelme reveló que buscó fichar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para Boca: "Lo hubiesen hecho muy bien"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche de este domingo 16 de noviembre se estrenó la última edición del programa 'Enfocados' conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Esta vez, el espacio de YouTube tuvo como invitado de lujo al cual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme quien se mostró bastante distendido con nuestros compatriotas.

Este hecho sorprendió a más de uno ya que el máximo ídolo del clube 'Xeneize' suele tener otro semblante cuando conversa con la prensa de su país. Además, se animó a revelar del interés que tuvo en el pasado por dos figuras máximas de la Selección Peruana.

Riquelme quiso a Paolo y Jefferson para Boca

Luego de haber tocado varios temas, Juan Román Riquelme fue consultado sobre el interés del que se hablo de parte de Boca Juniors para fichar a Paolo Guerrero. El directivo argentino respondió rápidamente señalando que si fue cierto esta posibilidad y que también quiso sumar a Jefferson Farfán.

De acuerdo a su parecer, ambos jugadores nacieron para jugar en el elenco azul y oro, pero en el caso del 'Depredador' no se pudo concretar la operación debido la lesión en la rodilla que tenía en el pasado.

"Cuando me tocó volver al club como dirigente, pregunté por él (Guerrero), por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de su lesión. Nosotros habíamos mandado al doctor Batista, que es muy conocido con el tema de lesiones de rodilla, y lo miró. Yo creo que hay jugadores, no puedo quedar bien pero que han nacido para jugar acá. Paolo yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien, así como el señor (Farfán). Son jugadores que tenían que jugar acá, pero no se pudo", indicó.

Su buena relación con Ñol Solano

En esa misma línea, el máximo directivo 'Xeneize' contó detalles de su cercanía con Nolberto Solano con quien jugó en la temporada 1997. Incluso, contó que en este 2025 lograron verse cuando viajaron a Lima para enfrentar a Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores.

"Tuve de compañero a 'Ñol' en 1997. En Boca la gente lo apreciaba mucho, tenía una pegada impresionante. Haber compartido equipo con jugadores de esa categoría fue una experiencia enriquecedora. Cada vez que voy a Perú, Solano se hace un espacio para vernos. Cuando jugamos en Lima ante Alianza Lima, él estuvo con nosotros en el hotel. Hay un vínculo de afecto sincero que se mantiene a lo largo del tiempo", añadió.

De esta manera, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, reveló que en su momento intentó fichar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, pero por cosas de la vida la operación no se dio.