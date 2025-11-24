Carlos Vílchez rompe en llanto al recordar la triste partida de su perrito: ''Fue una destrucción total''

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Vílchez volvió a El Reventonazo de la Chola y sorprendió al dejar de lado por un instante a su famosa Carlota para abrir su corazón y hablar, con total honestidad, del dolor que aún le causa la partida de su perrito Silver.

Con palabras quebradas y un recuerdo que todavía pesa, el comediante relató cómo vivió los últimos días de su mascota y cómo este adiós le ha dejado una herida que todavía no cierra.

Carlos Vílchez recuerda a su perrito fallecido

La reciente edición de El Reventonazo de la Chola tuvo como invitado a Carlos Vílchez. Apenas se acomodó frente a las cámaras, el público notó que algo en él se veía distinto. Estaba más sereno, más sensible... como si la risa de siempre hubiera quedado, por un momento, a un lado.

Y así fue. El comediante dejó que "La Carlota" descansara un rato y, esta vez, habló como Carlos Vílchez. Recordó entre pausas y silencios la pérdida de Silver, el perro que lo acompañó durante once largos años y que se convirtió en parte fundamental de su vida.

Cuando le preguntaron cómo estaba llevando este duelo, Carlos Vílchez se quebró. Con la voz entrecortada confesó que Silver tenía cáncer en los ganglios, un diagnóstico que lo golpeó de forma repentina y que jamás imaginó.

Contó también que fue su propio hijo quien notó que algo no andaba bien y que, en cuestión de días, la enfermedad avanzó sin darle tregua.

"Silver, mi pastor alemán que estuvo conmigo casi once años, tuvo cáncer en los ganglios. Mi hijo se dio cuenta, y todo ocurrió muy rápido", relató.

"Lo llevamos a la veterinaria y me dijeron que tenía cáncer en los ganglios. Cuando me dieron la noticia, fue una destrucción total. Lo que me queda es que él no sufrió; no permití que sufriera... Despedirme de él fue la parte más triste de mi vida. Lo extraño, añadió.

Carlos Vílchez revive momento junto a su perrito

Sus palabras revelaron que el día de la despedida fue especialmente difícil. Carlos Vílchez recordó que salió del programa en vivo para comprarle a Silver su comida favorita—pollo a la brasa—siguiendo la recomendación del veterinario, que le pidió que lo consintiera en sus últimas horas.

La tristeza del cómico no era nueva para el público. Meses atrás, cuando anunció la partida de Silver, escribió un mensaje que muchos aún recuerdan por su sensibilidad:

"También sé que algún día nos encontraremos en algún lugar... ya eres un angelito perruno más ... Nunca olvides que jamás dejaremos de amarte... en esta vida o en la que exista... te amo rey de mi vida...".

Ahora, quedó claro que la herida sigue abierta y que Silver significó mucho más que una mascota, pues fue compañía, alegría, rutina y familia.

Al final, el relato de Carlos Vílchez dejó claro que el dolor sigue presente y que aún rompe en llanto cuando habla de la triste partida de su perrito. Para él, Silver no fue solo una mascota, sino parte esencial de su vida.