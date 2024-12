Julián Zucchi revela que Yiddá le EXIGE una fuerte suma por la pensión de sus hijos: "Pido que se calme"

Julián Zucchi volvió a declarar ante los medios y esta vez con pruebas que revelarían que su expareja, Yiddá Eslava, le exigiría una fuerte cantidad de dinero para la pensión de sus hijos. El argentino mostró los vouchers y le hizo un impactante pedido a la exchica reality.

Tras ser captado forcejeando y teniendo una acalorada discusión en plena calle del distrito de Magdalena y delante de sus hijos, Julián decidió declarar ante las cámaras de un conocido programa de espectáculos y defenderse de las acusaciones en su contra de no cumplir económicamente con los menores en los últimos ocho meses.

El argentino indicó que Yiddá Eslava le habría solicitado la suma de S/20 mil por cada hijo para cubrir los gastos de manutención. Con aparentes pruebas en la mano, Julián mostró el chat grupal con la exchica reality donde se aprecian las transferencias.

"Ella presentó 20 mil soles por mes, cada uno. En octubre nos separamos de mutuo acuerdo, que jamás pedí hacer; es un video que me obligaron a hacer. Yo no obligué a nadie, a mí me obligaron", señaló a 'América Hoy', informando que Yiddá puso una demanda de alimentos en marzo de este año.