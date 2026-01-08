¿Karen Schwarz y Ezio Oliva serán papás por tercera vez? FOTO dejó en SHOCK a sus seguidores

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Schwarz remeció la farándula peruana con una inesperada foto en sus redes sociales, que dejó a más de uno de sus seguidores con la incertidumbre de si estaría embarazada de su tercer bebé con el cantante Ezio Oliva.

Karen Schwarz comparte foto de prueba de embarazo

Karen Schwarz y Ezio Oliva son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. Se conocieron en 2011, cuando el cantante fue invitado al fenecido programa 'El último pasajero' y tras congeniar y algunas citas más, formalizaron su relación hasta dar el paso de casarse por civil en 2016.

Tuvieron dos hijas, demostrando una gran unión familiar, ya que en sus redes sociales, la pareja no duda en evidenciar los mejores momentos que viven juntos a sus pequeñas. Es en una de esas publicaciones que la exconductora de televisión soltó una publicación que muchos no dudaron en calificar como "bomba", porque dejó con la expectativa de que pronto se agrandaría su familia.

¿Karen está embarazada?, ¿se viene un Ezito?, fueron las interrogantes que muchos se hicieron en Instagram. ¿Por qué? Pues bien, Karen subió la foto de una prueba de embarazo con las rayitas que indicaban que era positiva.

"Hoy me di con esta linda sorpresa", se lee en un inicio del mensaje que encendió la alerta entre los fanáticos de la expresentadora, que no solo se limitó en la televisión, sino que tiene su propio emprendimiento 'Valente'.

¿Confirma estar embarazada de Ezio Oliva?

Sin embargo, al observar mejor la imagen, las dudas se van aclarando. Pues bien, además de la prueba de embarazo, Karen Schwarz mostró la pulsera de nacimiento de una de sus hijas y el cordón umbilical de su segunda pequeña, dejando en claro que no está embarazada y solo buscaba compartir un emotivo momento de su vida que nunca olvidará: ¡el nacimiento de sus dos niñas!

"Abrí un cajón que normalmente no uso y ahí estaban, mi prueba de embarazo, la pulserita que le pusieron a mi Caye cuando nació y el cordón umbilical de Anto (fue un regalo cuando rescaté la placenta y lo hicieron en forma de corazón). Cositas que me recuerdan el amor y el agradecimiento que tengo con Dios y con la vida de tenerlas", puntualizó en redes.

Así que la familia Oliva-Schwarz no tendrá un nuevo miembro. Pues la foto de una prueba de embarazo que Karen Schwarz subió a sus redes sociales, ¡era solo un recuerdo!, con lo que se descarta que esté nuevamente embarazada.