Karla Tarazona respalda a Ale Venturo y recuerda lo difícil que es separarse con un bebé pequeño

Luego del termino de la relación entre Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba, muchos personajes de la farándula han enviado mensajes de apoyo hacia la influencer, pues tiene apenas cuatro meses de haber dado a luz a su última hija, y esta vez, la conductora Karla Tarazona, se solidarizó con ella.

En medio de una entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona confesó que la situación que atraviesa actualmente Ale Venturo, le recuerda mucho a lo que vivió con Christian Domínguez, pues ella también se separó cuando recién había dado a luz.

"Me da pena porque hay una criatura de por medio. No te imaginas lo doloroso que es para una mujer pasar el proceso de una separación con un bebé muy pequeño. Una separación es muy fuerte. Ale recién ha dado a luz, es una mamá que está dando de lactar y este tipo de situaciones la puede perjudicar" , precisó al medio.

Además, tras ser consultada sobre cuáles son las actitudes de alerta que debe notar una mujer para saber si su pareja le está 'jugando mal', indicó: "Hay muchas. Una se da cuenta, pero cuesta aceptar que alguien te está siendo desleal, sin embargo, los hombres son muy notorios".

La conductora de ''Préndete'' también se sinceró y decidió contar sobre las veces en la que se enteró que le fueron infiel.

Sin embargo, hasta el momento no ha perdonado ninguna traición y también explicó el por qué.

"Lo más importante es la lealtad. Una tiene que aprender a recibir lo que da. Siempre he dado todo por amor, pero cuando me doy cuenta de que la lealtad no es recíproca es mejor dejarlo ahí nomás" , señaló la conductora.

A su vez, recalcó que la confianza es importante y si se pierde, ya no queda nada.

"Para mí, se murió todo. Si no hay lealtad, no hay nada. Yo no podría descansar tranquila si regreso con alguien que me ha sido infiel. Sería una relación tóxica o densa", agregó.