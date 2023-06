Ale Venturo es captada pasando su primer sábado de soltera y con buena compañía

A través del portal ''Instarándula'', se difundieron nuevas imágenes de Ale Venturo, disfrutando esta vez, de su primer sábado de soltera, pues hace poco finalizó su relación sentimental con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba.

El periodista Samuel Suárez, publicó un corto video en el que se observa a Ale disfrutando de su soltería un sábado y acompañada de la ex de Sergio Peña, Valery Revello.

Tal y como se observa en el video, Ale Venturo se encuentra en un conocido restaurante junto a su inseparable e incondicional amiga, Valery. Ambas se muestran conversando y disfrutando de un almuerzo juntas.

Tal y como se sabe, Natalie Vértiz fue pieza clave para el inicio de la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, pues fue ella quien los presentó hace casi dos años y actualmente, no dudó en emitir su opinión tras la ruptura de la relación de su mejor amiga con el futbolista del Sport Boys.

"Sí me sorprendió y lo único que puedo hacer como mejor amiga es apoyarla en este momento difícil, es triste cuando una relación se termina porque tenían una idea de familia, tienen una bebé chiquita, pero todo pasa por algo", expresó.

Además, recalcó que por el bienestar de ambas hijas de Ale Venturo, espera que todo sea conversado en total privacidad, pues es un tema que le compete a ambos (Ale y Rodrigo) como pareja.

"Espero que esto quede aquí, además que Ale no es una persona pública, es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada, es mi amiga desde hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación", agregó la esposa de Yaco Eskenazi.