Marc Cucurella SORPRENDE con INESPERADO cambio de look previo a su llegada al Real Madrid

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de ganar el Mundial 2026 en el partido final contra Argentina, el futbolista español Marc Cucurella sorprendió al realizarse un cambio de look significativo en su aspecto físico que tanto lo distinguía, su cabello.

Marc Cucurella se realiza cambio de look antes de su llegada al Real Madrid

Uno de los futbolistas españoles que levantaron la Copa del Mundo en el más reciente mundial, sorprendió a todos sus seguidores al realizarse un cambio en su aspecto, un distintivo dentro de la selección ya que posee una abundante cabellera rulosa a la que le dedicaba al menos 45 minutos como parte de su rutina de cuidado.

Por medio de un video difundido en las redes sociales, se puede ver a Cucurella sentado portando una capa de peluquería. Un detalle que llamó poderosamente la atención es que ahora ya no se notan sus característicos rizos, porque se ha realizado una serie de trenzas en toda la cabeza.

En tan solo cuestión de horas, el post se ha llenado de miles de comentarios de compañeros del ambiente deportivo y aficionados de todo el mundo. Incluso, algunos fans lamentan en tono de broma la "pérdida de su amuleto" en el campo, ya que su cabello era un sello propio del deportista dentro de la cancha..

¡Siguen los cambios en el campeón del mundo! Tras tatuarse a Luis de la Fuente, Marc Cucurella pasó por la peluquería y renovó su look. ¿Qué te parece?



📹 /hd_cutz_london pic.twitter.com/LC6voZfqUR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

Nuevo look antes de comenzar en Real Madrid

Este momento retratado en un video se da antes que el futbolista se integre a la concentración del Real Madrid, uno de los principales equipos de la liga europea. El lateral español dejó atrás su imagen habitual y presumió un look renovado de cara al arranque de una nueva etapa.

Otros de los cambios importantes dentro de la imagen de Marc Cucurella fue que se ha tatutado el brazo con la cara del entrenador Luis de la Fuente, tal y como lo prometió. Por esta razón, en cuanto encontró un momento de calma tras la celebración del título de campeones del mundo, Marc llevó a cabo el hecho que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Nuevo tatuaje de Marc Cucurella

Finalmente, tras la euforia por la conquista de la Copa del Mundo, Marc Cucurella volvió a acaparar la atención de los aficionados, aunque esta vez no fue por su desempeño dentro del campo de juego. El futbolista español sorprendió a miles de seguidores al lucir un notable cambio de look, luego de concretarse su incorporación al equipo Real Madrid