Karol G en Perú: Precios de las entradas para el concierto de la "Tropicoqueta" en Lima

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante colombiana Karol G confirmó su esperado regreso a Lima con un concierto programado para el 22 de enero de 2027 en el Estadio San Marcos. El show forma parte de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" y promete reunir a miles de fanáticos que ya cuentan los días para verla en vivo.

Sin embargo, más allá de la emoción por su llegada, uno de los temas que más ha dado que hablar son los precios de las entradas. En redes sociales, seguidores han expresado opiniones divididas, ya que los costos muestran un incremento en comparación con presentaciones anteriores. Aun así, la producción ha planteado opciones para distintos presupuestos.

Precios de las entradas para ver a Karol G

La distribución del estadio contempla zonas diferenciadas según la cercanía al escenario. Las áreas más exclusivas ofrecen una experiencia inmersiva, mientras que las tribunas brindan alternativas más económicas. Esta variedad busca que más personas puedan acceder al concierto, aunque la diferencia de precios entre sectores es bastante marcada.

Experiencia Premium (Pit Latina Foreva A y B): S/ 1,840.00

Tropicoqueta (Derecha e Izquierda): S/ 862.50

Tribuna Oriente / Occidente: S/ 632.50

Zona Viajando Por El Mundo: S/ 402.50

Zona Silla de Ruedas: S/ 575.00

Tribuna Norte: S/ 172.50

Además, se ha incluido una zona especial para personas en silla de ruedas, reafirmando el enfoque inclusivo del evento. La preventa iniciará el 29 de abril a las 9:00 a.m., mientras que la venta general será el 30 de abril desde las 9:30 a.m., fechas clave para asegurar un lugar en este esperado espectáculo.

Precios de las entradas para ver a Karol G

Karol G revela que su ex le fue infiel

Luego de confirmar su separación del cantante Feid tras varios meses de especulaciones, Karol G vuelve a acaparar la atención mediática. Esta vez, no por un nuevo lanzamiento musical, sino por una revelación personal que ha generado gran interés entre sus seguidores y que pone en evidencia un episodio complicado de su vida sentimental reciente.

En ese contexto, la artista contó que descubrió una infidelidad de una expareja gracias al uso de la tecnología. Según explicó, la información obtenida a través de la ubicación GPS le permitió darse cuenta de que su entonces pareja no decía la verdad sobre su paradero, lo que terminó confirmando sus sospechas.

"Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS (...) Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente", comentó Karol en el programa 'Call Her Daddy'.

Es así que, en medio de gran expectativa, el concierto de Karol G en Lima promete ser uno de los eventos más comentados del 2027. Pese al debate por las entradas, miles de fans buscarán asegurar su lugar y vivir una noche inolvidable llena de música, energía y conexión con la artista.