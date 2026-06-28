Karol G envía mensaje político a Abelardo De La Espriella tras ganar elecciones en Colombia

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La intérprete paisa compartió una misiva oficial fechada el 27 de junio de 2026, donde marca una postura de estricta neutralidad democrática. Aclara que su mensaje no responde a preferencias políticas, sino a su rol como ciudadana preocupada por el futuro del país tras la contienda.

El llamado a la responsabilidad gubernamental

La cantante enfatiza que el triunfo obtenido en las urnas no debe ser interpretado como un premio personal. Según el documento, la victoria electoral representa una responsabilidad histórica que exige gobernar pensando en la prosperidad colectiva, superando las profundas divisiones registradas durante la pasada campaña.

"Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, ES UNA RESPONSABILIDAD", publicó.

En este sentido, la artista subraya que el éxito de cualquier administración se medirá por el bienestar de la población civil y no por las promesas realizadas en tarima. La gestión pública debe priorizar a los sectores sociales más vulnerables para garantizar el desarrollo integral colombiano.

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

Prioridades para la gestión nacional

La misiva detalla la urgencia de mejorar la seguridad nacional, argumentando que no existe posibilidad de progreso económico real mientras el miedo persista en la vida cotidiana. Asimismo, exige soluciones concretas para niños, campesinos y emprendedores que sostienen actualmente la red productiva del país.

"Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo", indicó.

El documento destaca que la juventud requiere oportunidades reales para evitar la fuga de talento hacia el extranjero. La administración de De La Espriella tiene el desafío de unificar el tejido social mediante decisiones valientes que impacten directamente en la calidad de vida de las comunidades.

Finalmente, la carta subraya la necesidad imperativa de mantener un gobierno inclusivo que escuche a quienes votaron por él y a quienes mantienen posturas divergentes. Esta apertura es fundamental para consolidar una democracia sólida y pacífica en el territorio nacional durante los próximos años de mandato gubernamental.

El mandato presidencial será evaluado por los resultados tangibles en la seguridad, educación, juventud, campesinos, emprendedores, gobernabilidad, unidad nacional y bienestar social. La historia juzgará al mandatario no por sus intenciones, sino por el impacto real generado en la prosperidad y la paz de su nación.