Katia Condos enfurece al ser consultada por su separación con Federico Salazar: ¿Qué dijo?

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Federico Salazar y Katia Condos generó gran revuelo en la farándula nacional, pues durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas del medio. Recientemente, la actriz fue captada en la calle por un programa de espectáculos y su inesperada reacción al ser consultada sobre el tema llamó la atención.

¿Qué dijo Katia sobre su ruptura con Federico?

La pareja anunció el fin de su matrimonio, tras 30 años juntos, a través de un comunicado publicado en redes sociales. La noticia sorprendió a muchos seguidores y también a figuras de la televisión, quienes expresaron su tristeza y señalaron que admiraban la relación que Federico y Katia habían construido durante décadas.

Tras el anuncio, ninguno de los dos volvió a pronunciarse públicamente sobre el tema. Sin embargo, las cámaras de un programa de espectáculos captaron a Katia en la calle y se acercaron a preguntarle por la reciente separación, lo que aparentemente la tomó por sorpresa.

"Nos ha sorprendido esta separación. ¿Todo bien? Estamos preocupados", le dijo el reportero. La actriz reaccionó de manera incómoda y respondió: "La p**** ma***", antes de ingresar rápidamente a un gimnasio.

A su salida, los reporteros volvieron a abordarla. Esta vez, Katia fue más breve y evitó profundizar en el tema. "Todo está en el comunicado, gracias por su interés", dijo de forma escueta, antes de subir a su auto y retirarse del lugar.

La historia de amor entre Katia y Federico

Federico conquistó a Katia hace tres décadas, cuando él tenía 35 años y ella apenas 27. Desde entonces se convirtieron en una pareja muy sólida, ya que supieron congeniar sus trabajos como presentador de televisión y actriz, mostrándose siempre muy cercanos.

Después de cinco años de relación llegó su primer hijo, llamado Vasco, lo que los unió aún más e hizo que su amor se fortaleciera. Tras 12 años de relación, en 2008, decidieron unir sus vidas formalmente en una ceremonia privada en Lurín, y al año siguiente tuvieron a su segunda hija.

Ambos siempre se mostraron mucha admiración. Ella indicó en varias ocasiones que admiraba su faceta como periodista, mientras él siempre destacó y resaltó la labor artística de su esposa, quien ha desarrollado diversos proyectos en cine y teatro.

Hace unos años confesaron que atravesaron una crisis y que incluso llevaron terapia de pareja, lo que habría mejorado su relación por un tiempo. Sin embargo, con el paso de los años la situación ya no habría sido sostenible y optaron por separarse definitivamente, dejando muy tristes a sus seguidores.

Hasta el momento, Federico Salazar y Katia Condos han preferido mantener discreción sobre los motivos de su separación. Ambos solo confirmaron el fin de su matrimonio mediante un comunicado en redes sociales, dejando en claro que, pese a la ruptura, mantienen respeto mutuo tras más de tres décadas de relación.