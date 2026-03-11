Capturan a cuatro implicados en el millonario atraco a joyería en Iquitos: Policía desarticula parte de la banda

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El reciente asalto a una joyería en la ciudad de Iquitos continúa generando repercusión luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lograra detener a cuatro presuntos implicados en el millonario atraco, ocurrido en pleno centro de la ciudad. El golpe criminal terminó con un botín valorizado en aproximadamente 500 mil soles en joyas de oro y dinero en efectivo.

Según Perú21, el asalto se produjo cuando dos hombres ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes. Tras unos minutos dentro del local, sacaron armas de fuego para reducir a la trabajadora que atendía la joyería. Luego la obligaron a permanecer en el suelo mientras vaciaban las vitrinas con rapidez.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, otros cómplices esperaban afuera en motocicletas para facilitar la fuga, lo que permitió a los delincuentes escapar rápidamente tras concretar el robo.

La captura de los sospechosos se logró gracias al trabajo de investigación policial y al análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona comercial.

Investigación policial

Las diligencias realizadas por agentes de investigación permitieron identificar a cuatro personas que habrían participado en el asalto. Según el reporte policial, los detenidos fueron ubicados tras un seguimiento basado en registros de video y labores de inteligencia.

Entre los capturados figuran jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes ahora permanecen bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones por el delito de robo agravado.

Entre los implicados se identificaron y detuvieron a:

Jessy Resinger Ruiz Huber (18),

Rod Neder Guerra Manihuari (25),

Diego Sebastián Cava Montalván (19)

Jesús Miguel Talexio Montero (24)

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en el caso es que uno de los detenidos sería un exintegrante de la institución policial, lo que habría facilitado el conocimiento de ciertos procedimientos de seguridad.

Las autoridades no descartan que la banda tenga más integrantes.

Búsqueda de otros implicados

A pesar de las detenciones, la investigación continúa abierta. La policía mantiene operativos para ubicar a otros sospechosos que habrían participado en la planificación y ejecución del atraco.

Los agentes también buscan recuperar las joyas robadas, ya que parte del botín aún no ha sido encontrado. Este tipo de objetos suele ser vendido rápidamente en mercados ilegales o fundido para evitar su rastreo.

El caso ha puesto nuevamente en debate la seguridad en zonas comerciales de la ciudad, donde comerciantes han expresado preocupación por la presencia de bandas dedicadas al robo.

Mientras tanto, el Ministerio Público evalúa las medidas legales contra los detenidos y continúa recopilando evidencias para sustentar las acusaciones.