Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y anuncia que será operado en los próximos días

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kenyi Succar, hermano menor del reconocido músico peruano Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al confesar que atraviesa un momento delicado de salud. A través de un video en Instagram, el influencer contó que los médicos le advirtieron que existe un 70% de probabilidades de que tenga cáncer de tiroides, motivo por el cual deberá someterse a una operación en los próximos días.

Kenyi Succar revela posible diagnóstico de cáncer

Con evidente preocupación, Kenyi Succar compartió con sus seguidores lo que los doctores le dijeron sobre su diagnóstico: "Malas noticias, podría tener cáncer de tiroides. 70% de probabilidades, según dicen los médicos".

Además, contó que este problema lo venía arrastrando desde hace años y que recién ahora se complicó: "Me van a operar, llevo años con este nódulo tiroideo... Recientemente, empezó a crecer muy rápido y descubrieron que era maligno. Fue un shock. Nunca imaginé que pasaría por esto".

Kenyi Succar también explicó cuál será la intervención que le practicarán: "Lo que voy a hacer es una lobectomía, es decir, me extirparé la mitad de la tiroides. Voy a deshacerme de esta porquería de aquí. Todo va a estar bien"

A pesar de la dureza de la situación, el hermano de Tony Succar no se mostró derrotado. Con un semblante sereno, aseguró que se siente fuerte para afrontar este nuevo reto en su vida y que su objetivo es dejar atrás la tristeza. "Ya estoy de vuelta. Salir de esta depresión, seguir adelante, tengo que dejar esto atrás", agregó.

Kenyi Succar recibe mensajes de apoyo

Apenas se conoció la noticia, Tony Succar no dudó en pronunciarse con un mensaje lleno de amor y optimismo. "Estamos todos contigo, apoyando, rezando. Vas a salir de esto perfecto, yo lo sé. La mente es tan poderosa, y hay que pensar siempre positivo. Love you, hermano", escribió el productor musical a través de sus redes sociales.

Los seguidores de Kenyi Succar también se sumaron a la ola de apoyo con cientos de comentarios en la publicación del músico. Frases como "Dios tiene el control", "Todo saldrá bien" y "Fuerza, campeón" inundaron la caja de mensajes.

Los médicos le advirtieron a Kenyi Succar que existe un 70% de probabilidades de que tenga cáncer de tiroides, por lo que deberá pasar por una operación en los próximos días. El hermano menor de Tony Succar compartió esta noticia en redes sociales y, como era de esperarse, recibió una ola de apoyo y mensajes de aliento.