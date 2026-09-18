Magaly condena presunta agresión sexual en Liceo Naval y cuestiona a padres y educadores: "Es silencio es un delito"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina se pronunció con firmeza sobre la presunta agresión sexual que habría sufrido un adolescente de 16 años dentro del entorno del Liceo Naval Almirante Guise. La conductora de 'Magaly TV La Firme' expresó su preocupación por la gravedad de la denuncia y cuestionó la manera en que algunos adultos enfrentarían este tipo de situaciones.

Durante su programa, la periodista condenó que un grupo de ocho estudiantes, según la denuncia que viene siendo investigada, habría participado en los hechos contra el menor. Para Medina, una situación de esta naturaleza no puede ser minimizada ni presentada como una simple broma entre adolescentes, debido al daño que puede provocar en la víctima.

Asimismo, la conductora puso especial énfasis en el papel que cumplen los padres en la formación de sus hijos. En ese sentido, cuestionó que algunos progenitores puedan terminar justificando, encubriendo o restando importancia a comportamientos violentos protagonizados por sus menores, en lugar de asumir una posición firme frente a lo ocurrido.

Además, Medina consideró preocupante el silencio de quienes conocen situaciones de violencia y deciden no intervenir. Según su reflexión, normalizar las humillaciones, agresiones o actos de sometimiento entre escolares puede contribuir a que estas conductas continúen reproduciéndose dentro de los espacios educativos.

Por otro lado, la conductora recordó un episodio que aseguró haber presenciado a las afueras de una comisaría, donde observó a un padre comportándose agresivamente. Medina utilizó esta experiencia para cuestionar el ejemplo que determinados adultos pueden transmitir a sus hijos mediante sus propias acciones.

Finalmente, la periodista llamó a padres y educadores a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen en la crianza y formación de los adolescentes. Su pronunciamiento se produjo mientras continúa la investigación de la denuncia que involucra a los ocho estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise.