Milett comparte desgarrador mensaje tras ser acusada de serle infiel a Marcelo Tinelli: "Diste lo mejor de ti"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta, luego de que una conocida conductora argentina la acusara de presuntamente haberle sido infiel a Marcelo Tinelli. La modelo no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, utilizó sus redes sociales para compartir un desgarrador mensaje que daría luces de cómo se está sintiendo ahora que enfrenta una nueva avalancha de críticas.

Milett se pone sensible tras acusaciones de infidelidad

La exintegrante de 'Bailando' confirmó su reconciliación con Marcelo Tinelli hace unas semanas, cuando el conductor argentino vino a Lima y ambos se dejaron ver almorzando juntos en un restaurante de Barranco. Aunque todo parecía volver a la normalidad, una nueva acusación comenzó a circular en su contra.

Según una periodista argentina, la ex chica reality habría estado con otros hombres y eso le habría molestado mucho a Marcelo, por lo que él ya no estaría enamorado de Milett. Aunque nada de esto ha sido confirmado con pruebas, un mensaje que la modelo compartió en redes sociales llamó la atención de sus seguidores.

"No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona y vivir y hablar con integridad. Entonces sabes que puedes irte a dormir, acostarte por la noche sabiendo que diste lo mejor de ti. Eso es todo, no puedes complacer a otros. Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, no les guste tu rostro, el sonido de tu voz, no crean las cosas que dices", compartió.

Milett comparte mensaje

La acusación contra Tinelli

La periodista y panelista Angie Balbiani fue quien reveló la supuesta nueva crisis durante el programa 'Puro Show'. De acuerdo con su versión, Tinelli y Milett habrían puesto fin a su relación hace algunos días, luego de atravesar una situación complicada que también involucraría a las hijas del conductor argentino.

Asimismo, Balbiani aseguró que Marcelo Tinelli habría reconocido un cambio en sus sentimientos hacia la modelo peruana. Según explicó, el presentador habría llegado a la conclusión de que ya no estaría enamorado de Milett y, además, habría conocido información relacionada con supuestos encuentros de la exchica reality con otros hombres.

"Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres", expresó la conductora generando sorpresa entre los panelistas.

Es así que, Milett Figueroa vuelve a estar en el centro de la atención tras las acusaciones de una periodista argentina sobre una presunta infidelidad a Marcelo Tinelli. Aunque la modelo no respondió directamente a los señalamientos, compartió un reflexivo mensaje en redes sociales que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de cómo afrontaría este complicado momento.