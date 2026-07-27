Kyara Villanella se pronuncia sobre Keiko Fujimori previo a su juramentación presidencial

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kyara Villanella habló abiertamente sobre Keiko Fujimori previo a su juramentación presidencial y contó cómo la fortaleza de su madre frente a los ataques políticos le permitió construir una "coraza" para sobrellevar las críticas desde muy joven.

Kyara destaca la fortaleza de Keiko

A pocos días de que Keiko Fujimori asuma oficialmente la Presidencia de la República, su hija mayor, Kyara Villanella, sorprendió al referirse al lado más personal de la futura mandataria y a las enseñanzas que recibió de ella para enfrentar la exposición mediática.

Durante una entrevista con Gaela Barraza, la joven fue consultada sobre la persona que la ayudó a desarrollar fortaleza frente a los cuestionamientos y comentarios negativos que suele recibir por pertenecer a una familia conocida.

"¿Quién te ayudó a construir esa coraza para que los comentarios no te afecten?", le preguntó Gaela Barraza.

Sin pensarlo demasiado, Kyara reconoció que su principal referente había sido su madre. "Mi mamá, ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada", respondió la hija de Keiko Fujimori.

La joven explicó que observar a su madre enfrentar diferentes controversias y ataques dentro del escenario político le permitió comprender que también podía superar las situaciones difíciles que se presentaran en su propia vida.

"Al verla, me hace dar cuenta de que si ella puede, yo también puedo. Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Que si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no tengo que darle valor a las palabras de las personas porque a veces vienen de un lugar de rabia", agregó.

Las declaraciones aparecen en la antesala de la toma de mando de Keiko Fujimori, quien fue proclamada presidenta electa y tiene previsto juramentar el 28 de julio de 2026.

Kyara aprendió a ignorar los ataques

Kyara Villanella también recordó que comenzó a recibir comentarios negativos cuando todavía era una adolescente. Al ser hija de dos figuras públicas, Keiko Fujimori y Mark Vito, su vida personal siempre despertó curiosidad entre los medios y los usuarios de las redes sociales.

"Cuando tenía 13 años, sí me afectaba un montón porque estaba expuesta, pero yo le doy el valor a los comentarios, porque siempre voy a tener a una mamá que es figura pública y un papá también que es figura pública. Yo tengo que decidir con qué comentario me quedo", señaló.

Sin embargo, la joven aseguró que su manera de afrontar las críticas fue cambiando con el paso del tiempo. Según contó, desde los 15 años decidió dejar de prestar atención a los mensajes que podían afectarla emocionalmente y empezó a quedarse únicamente con aquellos que consideraba positivos.

Kyara sostuvo que, actualmente, simplemente olvida las críticas que no le aportan nada. "¿Para qué psicologizarme? Me ha ido súper bien así", expresó.

De esta manera, Kyara Villanella se pronunció sobre Keiko Fujimori previo a su juramentación presidencial y dejó en claro que la fortaleza de su madre ante los ataques políticos fue fundamental para aprender a enfrentar la exposición pública.