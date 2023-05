''La embarazada ya no está con nosotros'': 'Giselo' delata a Brunella Horna en vivo

Durante la emisión del programa ''América Hoy'', este jueves 11 de mayo, el co-conductor Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', soltó una 'bomba' respecto al estado de salud actual de su excompañera Brunella Horna.

Esto se dio mientras Janet Barboza y Ethel Pozo intercambiaban palabras con los conductores de América Noticias, Verónica Linares y Federico Salazar, acerca de los temas que desarrollarían a lo largo del programa de espectáculos, cuando de pronto tocaron el tema de las recién casadas y embarazadas.

A lo que la conductora del noticiero continúo la frase.

El popular 'Giselo' confirmó en vivo que la exconductora Brunella Horna estaría esperando a su primer bebé, fruto del matrimonio con Richard Acuña. Noticia que sorprendió a todos sus compañeros en el set.

''La embarazada ya no está con nosotros'', dijo Edson Dávila.

A pesar de que sus compañeros intentaron disimular llamándole la atención y cambiando de tema.

Como se recuerda, la modelo se ausentó del programa por más de tres semanas durante el mes de abril, lo cual generó preocupaciones entre sus compañeros.

Debido a esto, a través de un enlace telefónico, ella tuvo que comunicar que daría un paso al costado de la conducción del programa por serios problemas de salud.

Definitivamente, han sido semanas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo toda rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando", contó la modelo.