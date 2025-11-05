¿Y su hinchaje por Alianza Lima? Carlos Víchez sorprende al aparecer con pijama de la 'U' y alborota redes

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Universitario de Deportes logró su tan ansiado tricampeonato nacional a base de garra y buen fútbol tras vencer 2-1 a ADT, en Tarma, hace semanas atrás. La alegría en la afición crema se desató y es en este contexto en que el exfutbolista 'Cuto' Guadalupe hincha de la 'U' le ganó una apuesta el cómico Carlos Vílchez, hincha acérrimo de Alianza Lima.

Cumple su palabra y se viste de crema

Este miércoles 5 de noviembre, el artista que da vida a 'La Carlota' sorprendió a más de uno al aparecer en el programa 'Mande Quien Mande' vestido con un pijama de Universitario de Deportes.

La indumentaria constaba de un gorro de polar con los colores típicos del cuadro de Ate, crema y granate y con el logo clásico en medio. Mientras tanto, el diseño del polo presentaba la tonalidad crema en el pecho y sobre ella una 'U' grande teniendo encima al mítico 'Lolo' Fernández y la expresión: "¡Y dale U!".

Asimismo, la manga derecha llevaba varios escudos institucionales del actual campeón del fútbol peruano mientras que la manga izquierda resaltaba por el color granate en su totalidad.

Además, el pantalón del pijama también lleva una gran cantidad del escudo de la 'U' junto a la frase "Dale U campeón" sobre el característico matiz guinda. Y por si fuera, hasta se puso pantuflas del cuadro merengue.

Tras bambalinas, en un video publicado en la cuenta de Instagram del tío de Jefferson Farfán, se observa el preciso instante en que el comediante se pone el pijama del equipo dirigido por Jorge Fossati, sobre su camiseta del equipo de sus amores: Alianza Lima. "Apuestas son apuestas y hay que saber pagarlas", se oye expresar a Vílchez.

La apuesta de 'Cuto' y Vílchez

Carlos Vílchez y 'Cuto' Guadalupe realizaron una apuesta previo a la final de la Liga1Max, así lo revelaron en un video en el que el exfutbolista contó que si Alianza Lima ganaba el torneo correría en hilo por el circuito de playa.

Mientras que si la 'U' se consagraba campeón, el comediante iba a estar dos días con un pijama del conjunto merengue, razón por la cual hoy apareció con dicha vestimenta.

El video del reto no tardó en generar un sinfín de comentarios en redes. "Se cambió de equipo", "Tiene palabra mi tío", "Qué buena", "Bien ahí", fueron algunos de los comentarios.

Como vemos, luego de que Luis 'Cuto' Guadalupe le ganara una apuesta a Carlos Vílchez tras el tricampeonato de Universitario, el comediante usó un pijama del cuadro crema durante la emisión del programa 'Mande Quien Mande', e inclusive pantuflas.