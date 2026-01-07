La Uchulú confiesa que usa toallas higiénicas tras su operación de cambio de género y explica el motivo

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una de sus recientes publicaciones en redes sociales, La Uchulú se sinceró y reveló que usa toallas higiénicas tras su operación de cambio de género, algo que tomó por sorpresa a sus fans. La influencer, sin pelos en la lengua, contó cómo surgió esta necesidad.

La Uchulú y sus problemas tras su operación

Todo comenzó después de la operación de cambio de género que La Uchulú se realizó hace unos meses. Según contó, durante los primeros ocho meses posteriores a la intervención, debía realizarse lavados y dilataciones para su recuperación.

Sin embargo, estos cuidados le provocaban la salida de un líquido que tenía un olor fuerte y desagradable, lo que complicaba sus actividades diarias.

"Cuando yo me operé, ya tenía que hacerme mis lavados y también hacía las dilataciones con esos productos que yo les mostraba en mis redes sociales. Durante los primeros 8 meses, cuando me hacía las dilataciones, ya sabes, como una herida que no cierra totalmente, empezaba a tener unos flujos que tenían unos olores diferentes", contó.

La situación la obligaba a regresar a su casa constantemente para bañarse y cambiarse, algo que se volvió incómodo y limitante para su día a día.

Toallas higiénicas, la solución de La Uchulú

Para enfrentar este problema, La Uchulú encontró en las toallas higiénicas la solución perfecta. Estas le permitían absorber los líquidos y evitar las molestias y malos olores mientras realizaba sus actividades normales, sin tener que interrumpir su rutina.

"Entonces encontré la solución con esto. Yo los utilizaba más que todo para poder absorber esos líquidos y así no tener problemas de regresar a mi casa a cambiarme porque olía fuerte. El olor era medio raro", explicó.

La influencer dejó claro que su uso no tiene nada de extraño, sino que se trata de una estrategia práctica y efectiva para manejar los efectos de su recuperación. Su sinceridad fue celebrada por muchos seguidores, quienes aplaudieron su transparencia y valentía para hablar de un tema tan personal.

Recordemos que en 2024, Etza Reátegui Wong, conocida como La Uchulú, sorprendió a todos al revelar que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia.

Con esta confesión, La Uchulú deja en claro que el uso de toallas higiénicas forma parte de su proceso de recuperación tras la operación de cambio de género. La influencer demuestra que se trata de una solución práctica para manejar los líquidos y malos olores, permitiéndole continuar con su día a día sin interrupciones.