Monique Pardo vende sus antigüedades en la puerta de su casa mientras lucha contra una enfermedad

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida sorprendió a Monique Pardo, quien hoy vuelve a estar en el centro de la atención no por un escándalo televisivo, sino porque vende sus antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una enfermedad. La recordada exvedette reapareció ante cámaras y mostró su lado más íntimo y humano.

Monique Pardo vende sus antigüedades

Durante una entrevista para Día D, la recordada vedette Monique Pardo sorprendió al contar que actualmente ofrece sus antigüedades más valiosas directamente desde su hogar.

Muebles, cuadros, accesorios y recuerdos que marcaron su época dorada ahora son ofrecidos como auténticas antigüedades cargadas de historia.

Lejos del brillo que la acompañó durante años, la cantante, actriz y vedette explicó que esta decisión responde a una dura realidad personal y económica.

Con la franqueza que siempre la ha caracterizado, aseguró que se ha convertido en una "anticuaria" de su propia vida, rescatando piezas que no solo tienen valor material, sino emocional.

Fiel a su estilo provocador y coqueto, Monique Pardo dejó una frase que no pasó desapercibida y resume su esencia frente a las adversidades: "La antigüedad más preciada soy yo".

Monique Pardo enfrenta una dura enfermedad

Más allá de la venta de sus antigüedades, la exvedette reveló que enfrenta una dura enfermedad: insuficiencia cardíaca tricúspidea.

Según confesó en Día D, su diagnóstico en el INCOR es producto del accidente que tuvo años atrás en el programa de Gisela Valcárcel.

Esta enfermedad ha impactado seriamente en su salud. Monique Pardo reveló que ha perdido más de 15 kilos y que su estado físico la ha llevado incluso a atravesar momentos de profunda oscuridad emocional.

Conmovió al contar uno de los episodios más recientes de esta lucha: "El otro día estuve toda la noche en emergencia en el Rebagliati".

Pese a todo, no dejó de agradecer al personal médico que la ha atendido en este proceso: "Mil veces ustedes me han devuelto la vida".

Actualmente, Monique Pardo, a sus 69 años, vive sola. Aunque no cuenta con alguien que la cuide permanentemente, se las arregla como puede.

Contrata a una persona que limpia su casa una vez por semana y, ante la necesidad, también decidió poner a la venta su clásico Volvo rojo, otro símbolo de su historia.

En la actualidad, Monique Pardo enfrenta una enfermedad y vende sus antigüedades en la puerta de su casa. Lejos de la televisión, demuestra que incluso en la adversidad sigue escribiendo su propia historia.