Paolo Guerrero pasa bochornoso momento con su hijo durante visita a centro comercial

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un paseo de compras se convirtió en un episodio viral para Paolo Guerrero, luego de que su hijo menor, José Paolo, generara un bochornoso momento en un centro comercial. El popular futbolista estaba junto a Ana Paula Consorte y sus hijos cuando los transeúntes y las redes sociales fueron testigos del incómodo incidente.

Paolo Guerrero pasa bochornoso en tienda

Todo ocurrió mientras la familia visitaba una tienda para niños. Según se observa en un video difundido en TikTok, José Paolo se negó a entrar al establecimiento y se mostró reacio a seguir a sus padres. La escena se volvió rápidamente viral, con la descripción: "Te entiendo, mi capi".

En las imágenes, se aprecia a Paolo Guerrero sujetando con firmeza a su hijo de la mano para evitar que saliera corriendo de la tienda, mientras la hija mayor de Ana Paula Consorte intentaba distraerlo mostrando su celular, sin éxito.

Por su parte, la modelo brasileña extendió la mano para persuadir al menor, pero el pequeño insistía en salir y señalaba hacia el exterior, generando un tenso momento familiar que muchos calificaron de bochornoso.

Reacciones en redes sociales

El episodio no tardó en desatar comentarios en redes. Algunos usuarios bromearon con la situación: "¿Un berrinche a quién habrá salido?", "Ya se quiere tirar al piso a hacer su show como el papá".

Incluso hubo quienes aseguraron haber presenciado situaciones similares: "Yo me lo encontré saliendo de Saga, su hijo se le había escapado del coche", comentó una usuaria.

Ana Paula Consorte defiende a Guerrero

Hace unas semanas, Ana Paula Consorte aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a Paolo Guerrero, resaltando su profesionalismo y entrega diaria, especialmente a sus 41 años y siendo padre de dos hijos.

La modelo brasileña escribió: "Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria".

Agregó también palabras de admiración y orgullo: "Yo te admiro, te respeto y estoy orgullosa del hombre que eres. Y deseo que nuestros hijos sigan el nivel de profesional que tú eres".

"Porque eres el mayor ejemplo que conozco, no haces chismes, no creas conflictos, haces lo que tienes que hacer y cumples tu papel con excelencia, como el excelente profesional que eres", finalizó.

Así, Paolo Guerrero pasó un bochornoso momento con su hijo durante visita a centro comercial, un episodio que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.