La Uchulú revela que ya no tiene dinero tras su operación de reasignación de sexo: "Me ha dejado seca"

La popular Etza Reátegui Wong, más conocida como La Uchulú, acaparó todas las portadas de los portales de espectáculos luego de haber viajado hasta Tailandia para someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La tiktoker utilizó sus redes sociales para contar poco a poco como se dio este proceso y también agradeció a sus seguidores por apoyarlo en tan importante decisión.

Ahora, la creadora de contenido hizo una revelación que sorprendió a sus fanáticos respecto a su situación económica en la que se encuentra tras la vaginoplastía a la que se sometió. Según sus propias palabras, ahora se encuentra sin nada de dinero debido al costoso monto que tuvo de pagar desde su llegada al país asiáticos.

Por ello, La Uchulú hizo un llamado a las marcas nacionales para volver a trabajar con ella y poder generar ingresos monetarios. Eso sí, la tiktoker realizó este video fiel a su estilo y con mucho humor en sus palabras.

"Este viaje me ha dejado seca, seca, porque no hay patrocinadores, la única que se ha patrocinado solita este viaje he sido yo. No tengo pestañas, el cabello lo tengo reseco, la piel la tengo reseca, ¿alguien querrá trabajar conmigo por canje? Pidiendo canje, porque aún no llega el viejito millonario que la adivina me dijo que va a venir", indicó en sus redes sociales.