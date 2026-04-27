Laura Pausini usa oxígeno tras el escenario en Quito para evitar el mal de altura: "Para no desmayarme"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante italiana Laura Pausini volvió a demostrar su compromiso con el público durante su reciente presentación en Quito. En medio de su show, la artista se vio obligada a utilizar oxígeno detrás del escenario para contrarrestar los efectos del mal de altura, una situación que no impidió que continuara con su espectáculo.

Laura Pausini utiliza oxígeno en su concierto

El incidente ocurrió durante su paso por la gira 'Io Canto World Tour', en una ciudad ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. La falta de aire comenzó a hacerse evidente conforme avanzaba el concierto, obligándola a recurrir a asistencia médica en backstage para poder recuperar la respiración y seguir cantando.

A pesar de la dificultad, Pausini no perdió el buen ánimo. Incluso en pleno show, hizo comentarios con humor sobre la situación : "Si no me desmayo, me desmayaré" , dijo entre risas, generando empatía con sus seguidores. Su cercanía y transparencia hicieron que el público valore aún más su esfuerzo por mantenerse en el escenario.

El concierto, realizado en el Coliseo General Rumiñahui, reunió a miles de fanáticos que corearon cada uno de sus éxitos. La artista apareció radiante al inicio, pero con el paso de los minutos el desgaste físico se hizo evidente, dejando ver el impacto real de la altitud en su rendimiento.

No es la primera vez que la intérprete enfrenta este tipo de situaciones en Latinoamérica. Sin embargo, lejos de detenerse, ha sabido sobreponerse a las dificultades con profesionalismo. Tras el show, agradeció el cariño del público ecuatoriano, dejando claro que, pese a los retos, su prioridad siempre será entregar lo mejor de sí en cada escenario.

Laura Pausini canta con Gian Marco

La noche del concierto de Laura Pausini en Bogotá tuvo un giro inesperado que emocionó al público. En medio de su presentación, la cantante italiana invitó al escenario al cantautor peruano Gian Marco, quien apareció sorpresivamente para interpretar junto a ella uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Laura Pausini no ocultó su gran admiración personal por Gian Marco. Frente al público colombiano, destacó su talento y la conexión que ambos han compartido a lo largo de los años.

"Es un artista que respeto profundamente y que representa con orgullo a su país", expresó la italiana, generando aplausos y gritos de emoción entre los asistentes. El gesto reforzó la cercanía entre ambos músicos y dio un matiz especial a la velada.

El público bogotano reaccionó con entusiasmo. La aparición de Gian Marco fue recibida como un regalo inesperado, y la interpretación conjunta del popular tema "Hoy" se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto. En redes sociales, los asistentes compartieron videos y fotografías del instante, destacando la química entre ambos artistas y la fuerza de la interpretación.

Lo vivido en Quito contrasta con otros momentos memorables de Laura Pausini en la región. En Bogotá, sorprendió al invitar a Gian Marco, con quien interpretó "Hoy", demostrando que, pese a cualquier dificultad, su conexión con la música y el público siempre prevalece.