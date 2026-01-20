Violento accidente de tránsito deja 4 heridos en la avenida Brasil durante la madrugada

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente de tránsito suscitado en el cruce de la avenida Brasil con el jirón Centenario dejó como saldo cuatro heridos en la zona limítrofe de los distritos Jesús María y Breña.

Fuerte accidente de tránsito en la avenida Brasil

La madrugada de este martes 20 de enero, exactamente en el cruce de la avenida Brasil y el jirón Centenario, a pocos metros del domicilio del presidente de la República, José Jerí, se produjo una fuerte colisión que provocó que cuatro personas resulten heridas y dejando daños materiales de consideración.

Este choque ocurrió cuando un automóvil amarillo que fungía como taxi, que circulaba por la mencionada zona con dirección a plaza Bolognesi, colisionó fuertemente contra una unidad móvil de color blanco que atravesaba la intersección desde el jirón.

El brutal impacto desencadenó un ambiente de alarma entre los vecinos y conductores que transitaban por esta zona de Lima Metropolitana. "Se ha escuchado fuerte yo he salido después todavía de todo", manifestó un residente de la zona.

Asimismo, el siniestro movilizó de inmediato a los servicios de emergencia entre ellos cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBV) para las labores de rescate correspondientes así como la atención médica primaria.

Cabe señalar que la mayoría de heridos se trasladaban en el carro amarillo los cuales fueron evacuados a un centro médico cercano en el que fueron estabilizados. Según información vertida en el reporte oficial de los bomberos, las heridas no comprometieron la vida de los ocupantes, sin embargo, sí requirieron de asistencia médica inmediata.

Velocidad y en presunto estado de ebriedad

Por su parte, el conductor del vehículo blanco expresó a la prensa que se encontraba esperando a que la luz del semáforo cambie a color verde cuando de pronto fue embestido por el otro auto amarillo que no se detuvo pese a su presencia.

El taxista habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del accidente. De igual manera, dentro de su unidad de trabajo se hallaron latas de bebidas alcohólicas. En paralelo, la Policía viene realizando las investigaciones para determinar las responsabilidades en este hecho.

Como vemos, durante la madrugada de este martes se registró un violento accidente de tránsito en el cruce de la avenida Brasil y el jirón Centenario que dejó como saldo cuatro personas heridas. A su vez el siniestro generó alarma en vecinos y transeúntes de dicha zona limítrofe de Jesús María y Breña.