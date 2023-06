¡Nuevamente juntos! El 'Gato' Cuba se reencuentra con su segunda bebé tras separarse de Ale Venturo

La separación el 'Gato' Cuba y Ale Venturo sigue generando polémica, esta vez es el turno del futbolista, quien utilizó sus redes sociales para mostrar su felicidad al reencontrarse con su segunda hija que tiene con la empresaria.

El término de la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba sorprendió a todos, ya que se dio de manera repentina. Asimismo, hasta el momento se desconoce cual ha sido el determinante de esta separación.

Sin embargo, la empresaria ha revelado a los medios de comunicación que la ruptura se dio por una "falta de confianza" de ella hacia el jugador de futbol.

"Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar que ella no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial", declaró el abogado de Venturo.