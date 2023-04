¿Los hijos de Shakira no quieren a Clara Chía? Estás son las condiciones para ver a su padre, Gerard Piqué

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía han formado el triangulo más polémico de los últimos años, y es que después que se descubriera que el futbolista español le fue infiel a la cantante colombiana con una de sus trabajadoras (Clara Chía), los medios y noticias han estado pendientes de ellos. Ahora que Shakira se mudó a Miami con sus pequeños, Piqué tendrá que ir a visitarlos, pero ellos le han hecho una petición.

¿Qué condición le pusieron sus hijos a Piqué?

Es de conocimiento público que Shakira y los hijos que tuvo con Gerard Piqué, Milan y Sasha, de ocho y diez años, respectivamente, se mudaron a Miami, Florida, de Barcelona, España, donde será su residencia permanente.

Por ello, se tuvieron que realizar ciertos acuerdos entre la expareja sobre la convivencia de los chicos con su padre. Ahora, se da a conocer que los menores pusieron de condición no tratar con Clara Chía, la actual novia del exfutbolista.

"No queremos estar con ella", es como los pequeños se han pronunciado sobre la publirrelacionista, según dio a conocer Jordi Martin, el paparazzi que cubre cada paso de la cantante colombiana desde hace años.

"Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia", agregó "Los nenes no quieren ni ver a Clara Chía, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. 'Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella'", comentó el paparazzi.

¿Cuáles son los acuerdos a los que llegaron Shakira y Piqué para la tenencia?

Según el periodista, Shakira y Piqué llegaron a un buen acuerdo para la tenencia de sus hijos, pues le brindó la tenencia a la colombiana, para que ellos vivan en Miami. Y el exfutbolista podrá visitarlos 10 días al mes, siempre en cuando los viaje a Estados Unidos. También trascendió que si Piqué se muda a Miami, la tenencia pasaría a ser compartida.

"Las condiciones fueron que Shakira tendría la custodia, por lo que se llevaría a los nenes a vivir a Miami. Pero diez días al mes, Gerard Piqué estará con ellos. Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos,la custodia pasa a ser compartida", explicó Jordi

Además, se comentó que Sasha y Milán se fueron a vivir con su madre, pues habrían visto que ella la está pasando muy mal después de la separación-