Shirley Arica dice que saldrá de fiesta hasta que Dios se lo permita: "Yo me pago mis juergas y SOPORTEN"

17/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica es uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana y en una reciente entrevista habló sobre su expareja Rodney Pío, su paso por los distintos realitys de convivencia, como Tierra Brava y Los 50, además, defendió sus constantes salidas a discotecas y dijo que piensa seguir saliendo de juerga porque ella se paga todos su gastos.

Recordemos que en más de una oportunidad, la 'Chica realidad' ha protagonizado bochornosas escenas cuando salía de fiesta, siendo la última en una discoteca del sur de Lima, donde no la dejaron ingresar y se armó un escándalo en la que se vio involucrada la policía.

"Yo tomo todavía y juerguearé hasta que Dios me dé vida , soy una mujer alegre, tengo todo el derecho de divertirme, no le hago daño a nadie, yo me pago mi juerga y soporten ", expresó en entrevista con Trome.

Shirley Arica habla de sus logros

La exparticipante de 'Bienvenida la tarde' también lamentó que los medios de comunicación siempre hayan hecho eco de sus escándalos, más de su trabajo en diversos programas nacionales y extranjeros.

"Yo estoy acostumbrada a las críticas, creo que mi carrera se ha hecho en base a críticas, han destacado poco mis logros, cuando he destacado en realities internacionales. No me creo la última pomada, pero creo que son méritos que no todos tienen, pero siempre resaltan lo malo", comentó indignada.

Finalmente, dijo que las cosas malas que hizo fue productor de la inmadurez. "No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, he cometido errores como todo el mundo, ha sido parte de mi inmadurez porque era chibola", sentenció.

Shirley Arica fue víctima de discriminación

Shirley Arica se encuentra en el ojo de la tormenta, al protagonizar un incómodo momento en una discoteca del sur. La modelo denunció haber sido discriminada, en dicho recinto, al negarle el ingreso y haber recibido malos tratos.

"No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal, estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar. Han dejado entrar a todos mis amigos, menos a mí. A mi amigo le han dicho que es gay, y por eso no lo dejan pasar", sostuvo la exchica reality.

Es así que, Shirley Arica siempre ha estado en el ojo de la tormenta y en una reciente entrevista contó que no le hace daño a nadie al salir de fiesta, por lo que seguirá haciéndolo cuando quiera.