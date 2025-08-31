Lucía de la Cruz parcha a Leslie Shaw y defiende a Marisol: "Para mí es una sin talento"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz no se guardó nada y decidió parchar a Leslie Shaw tras las duras críticas que esta lanzó sobre el videoclip de "Mala amiga", el tema que Marisol y Yahaira Plasencia estrenaron recientemente.

Leslie Shaw arremete contra Marisol

Todo comenzó tras las declaraciones de Leslie Shaw luego del estreno de "Mala amiga", el tema conjunto de Marisol y Yahaira Plasencia. La 'Barbie de la Cumbia' cuestionó la producción del videoclip y, según sus palabras en Magaly TV, La Firme, sugirió que podría contener un mensaje indirecto dirigido hacia ella: "¿Quién ha dirigido? Le habrán dicho que iba a salir más lindo que 'Hay niveles' y mira".

Pero eso no fue todo. La cantante criticó la locación del rodaje: "Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa. Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme".

Además, elevó aún más la tensión al insinuar que la canción estaba dedicada a ella: "No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de 'Hay niveles'. Nunca fuimos amigas".

Por su parte, Marisol aclaró la situación y desdramatizó la polémica: "No es solo para ella, es para todas las que me fallaron en algún momento", afirmó la 'Faraona de la cumbia'.

Lucía de la Cruz parcha a Leslie Shaw

En una entrevista publicada por Trome, Lucía de la Cruz no se guardó nada y expresó su rechazo hacia Leslie Shaw: "En Japón tengo muchos amigos; la señora, como se llame la rubia esa, para mí es una sin talento. Ella cantó el tema 'Hay niveles' encima de la voz de Marisol y eso no se hace, es una falta de respeto".

Además, Lucía aprovechó para reflexionar sobre los valores que, según ella, no deben faltar en un artista: "Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso".

La cantante crioalla enfatizó que, antes de grabar con alguien, debe evaluar si esa persona tiene el mismo talento y sacrificio que ella para no quedar mal con su público: "El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing".

Después de las fuertes declaraciones de Leslie Shaw sobre el videoclip de "Mala amiga" Lucía de la Cruz no dudó en parcharla y defender a Marisol.