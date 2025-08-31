Tilsa Lozano revela que Jackson Mora no quería verla trabajando en TV ni en eventos

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a hablar de su relación con Jackson Mora, con quien se divorció el pasado 11 de junio después de más de dos años de matrimonio. La exjurado de El gran show sorprendió al confesar que se alejó de la TV y los eventos por pedido de su expareja, algo que, según dijo, marcó buena parte de su vida de casada.

Tilsa dejó la TV y los eventos por Jackson

En entrevista con Trome, Tilsa Lozano no se guardó nada y reveló que, mientras estuvo casada con el exboxeador, recibió constantes comentarios para que se quedara en casa y no trabajara los fines de semana.

"Prohibir es fuerte, pero sí, él no estaba muy contento con mis participaciones, básicamente cuando trabajaba", señaló. La exmodelo recordó frases que escuchaba a menudo: "Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana", "Para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada".

Debido a ello, Tilsa optó por dejar de animar discotecas. "Dejé de hacer eventos y televisión", mencionó. Cuando le preguntaron si estas actitudes se debían a inseguridades de Jackson, la exmodelo prefirió no entrar en más detalles: "Lo que pasó, pasó, me quedo con los seis años de relación que tuve con él, me quedaré con lo bueno y punto".

El divorcio de Tilsa Lozano y Jackson Mora

El 11 de junio, Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio, poniendo fin a uno de los matrimonios más mediáticos de la farándula local. La noticia sorprendió a muchos, aunque los rumores ya habían empezado a circular tiempo atrás, pues la pareja se mostraba cada vez más distante en público.

Uno de los puntos más polémicos fueron las versiones sobre una supuesta infidelidad de Jackson Mora durante un viaje a Colombia.

Aunque el exboxeador lo negó en una entrevista con La noche habla —"Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso"—, la polémica no se detuvo. Jackson Mora también aseguró que lo que realmente desgastó su matrimonio fueron "las constantes burlas y el escándalo que se armó".

Sin embargo, poco después del divorcio aparecieron imágenes del exdeportista junto a una periodista española en distintos lugares de México, Perú y España.

Estas coincidencias despertaron las sospechas de Tilsa Lozano, ya que él le había asegurado que no conocía a dicha mujer. Aun así, Jackson Mora se mostró firme y volvió a repetir que nunca hubo una traición.

