Marisol y Yahaira Plasencia estrenan "Mala amiga" y muchos interpretan como indirecta a Leslie Shaw

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marisol y Yahaira Plasencia volvieron a encender las redes sociales con el esperado estreno de su nueva canción Mala amiga. La letra directa y pegajosa ha generado comentarios y especulaciones entre los fans, quienes están seguros de que el tema contiene una fuerte indirecta hacia Leslie Shaw.

"Mala amiga", la nueva canción de Marisol

El 27 de agosto, Marisol sorprendió al presentar Mala amiga, colaboración con Yahaira Plasencia que rápidamente se convirtió en tendencia. La canción combina un ritmo pegajoso con una letra directa y contundente, donde se narran historias de traición, decepción y deslealtad.

Aunque Leslie Shaw no es mencionada de manera explícita, los usuarios de redes sociales no tardaron en asociar las líneas del tema con la cantante, recordando los enfrentamientos previos.

Comentarios como "Sóbate, Leslie" o "Leslie, así se canta" llenaron X (antes Twitter) e Instagram, alimentando la especulación de que la 'Barbie de la Cumbia' habría recibido dardos musicales disfrazados de letra.

La letra de Mala amiga no deja lugar a dudas sobre el tono confrontativo. Frases como "Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano, malagradecida" o "la vaca se olvida cuando fue ternera, se vuelve una amiga malagradecida" han sido interpretadas como referencias directas a Leslie Shaw.

El coro, que repite "Mala amiga, eres harpía, te acercaste disimulando tu hipocresía... Yo soy tu karma, sé que me tienes purita envidia", refuerza el mensaje de reproche y descontento de Marisol.

La pelea entre Marisol y Leslie Shaw

La tensión entre Marisol y Leslie Shaw se remonta al conflicto por la canción Hay niveles. Marisol expresó su apoyo a Carlos Rincón, coautor del tema, mientras que la 'Barbie de la Cumbia' consideraba que no estaba recibiendo el reconocimiento ni los beneficios correspondientes.

Desde entonces, las declaraciones públicas y los comentarios en redes fueron escalando, hasta que Leslie Shaw llegó a llamar a Marisol "doble cara" y criticó su participación en el videoclip de Dile que no, calificándolo como el peor de su carrera.

Marisol, por su parte, aclaró en varias ocasiones que no eran amigas, sino simples conocidas del medio, lo que generó aún más especulación.

Con Mala amiga, Marisol y Yahaira Plasencia vuelven a captar la atención del público y los medios de farándula. La interpretación de los fans, que ven en la letra referencias directas a Leslie Shaw, refleja que esta disputa entre cantantes sigue generando todo tipo de comentarios.