'Yuca' fue dado de alta del hospital desde hace dos meses, según Martín Farfán: "Nos alegra"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El comediante Enrique Espejo, popularmente conocido como 'Yuca', ha sido dado de alta del hospital de acuerdo lo manifestado por su excompañero de trabajo Martín Farfán, quien precisó que ello ocurrió desde hace dos meses.

Martín Farfán revela el estado de salud de 'Yuca'

El recordado Enrique Espejo Peña, apodado en el mundo de la comedia como 'Yuca', continúa luchando por su vida tras una fuerte caída en la vía pública que ocasionó que sea internado de emergencia en un hospital capitalino desde el año pasado preocupando a sus fanáticos.

Su repentina salida de las pantallas generó preocupación y varias interrogantes. Fue en diciembre de 2025 en que, Jorge Benavides, durante un mensaje por Navidad, reveló que una de las figuras más reconocidas del humor nacional presentaba una situación delicada pero lo que más llamó la atención fue que expresó: "Ya no nos escucha".

Sin embargo, una buena noticia ha sido confirmada por quien fue su compañero en el fenecido programa 'El Wasap de JB', Martín Farfán, quien refirió que el cómico de 73 años ha logrado dar un paso importante en su proceso de recuperación al abandonar el centro de salud en el que se encontraba desde hace semanas atrás.

"Tengo entendido que hace dos meses le dieron de alta, pero no sabemos nada más de él, sin embargo, nos alegra que ya haya salido del hospital", declaró el actual de integrante de 'JB Noticias' en conversación con Trome.

Sus mejores deseos para 'Yuca'

Además, el también humorista que interpreta al persona de 'la tía Bombelé' expresó sus mejores deseos para que su amigo continué recuperándose y expresó que espera verlo pronto nuevamente para que integre al actual elenco del programa de Jorge Benavides.

"Espera se siga recuperando para que vuelva a trabajar con nosotros, porque aparte de ser un gran artista es un gran amigo. Se le extraña en el elenco", manifestó Martín Farfán.

¿Qué sucedió con 'Yuca'?

En abril de 2025, Enrique Espejo permanecía en el Hospital Nacional Alberto Sabogal en proceso de recuperación cuando en paralelo, sus familiares accedieron a las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Lince para verificar qué fue lo que ocurrió con el cómico.

En esta grabación se le observa caminando a las 3: 33 a.m. por la calle Guise y a las 3:47 perdió el equilibrio desvaneciéndose por cinco minutos y es ayudado por un motociclista y personal de Serenazgo del distrito.

Posteriormente, agaradeció el gesto y a las 4:20 a.m. nuevamente es hallado inconsciente y socorrido, pero esta vez en la cuadra 4 de la calle en la que sufrió el primer incidente.

Tras permanecer por varios meses internado en un hospital de la capital, Enrique Espejo, popularmente conocido en el mundo de la comicidad como 'Yuca', ha sido dado de alta desde hace semanas de acuerdo a lo referido por su excompañero Martín Farfán en diálogo con un diario local.