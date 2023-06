Melissa Loza responde a detractores que la juzgan por su edad: ''Me siento plena''

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo e influencer Melissa Loza reveló que se siente feliz con la edad que tiene actualmente, por lo que decidió restarle importancia a los comentarios de sus detractores, quienes la juzgan por seguir participando en el reality de competencia ''Esto es Guerra''.

Le 'echa tierra' a sus detractores

En una entrevista con ''América Espectáculos'', la popular 'Diosa', aseguró que se siente una mujer plena tras cumplir 40 años, pues para ella es como recién cumplir 20 años.

A su vez, recalcó que no toma en cuenta las críticas sobre su edad y su continuidad en el reality del canal 4.

"Creen que tengo veinte años, no quinceañera. Los cuarenta son los nuevos veinte", mencionó entre risas la chica reality acerca de sus detractores.

Además, reveló que a pesar de su edad, se encuentra muy fuerte para seguir trabajando en el ámbito profesional y familiar, pues tiene actualmente dos hijas, siendo una de ellas todavía una bebé.

"Me siento plena. Siento que he llegado a los cuarenta mental y físicamente y espiritualmente fuerte, y eso es importante porque sobre todo una madre, una mujer como yo que trabaja, que es mamá, que está viendo su casa, su trabajo, y tú sabes que este trabajo requiere de mucho esfuerzo y nada la vitalidad tiene que estar ahí siempre", precisó la popular 'Melissa diosa'.

Sus compañeros la elogian

Debido a su último cambio de look, muchos de sus compañeros no dudaron en elogiarla y destacar su belleza, además señalaron que no parece de su edad.

Estos comentarios fueron tomados con mucha buena onda por parte de Melissa Loza, quien hasta se mostró radiante al ser entrevistada.

¿Volverá a la actuación?

La modelo también aprovechó para mencionar que no descarta la posibilidad de volver a actuar, pues toda nueva propuesta laboral será bienvenida debido a que desea seguir aprendiendo.

"Yo nunca descarto, bueno los artistas no deberíamos descartar esas oportunidades, son oportunidades que se presentan, situaciones que se tienen que aprovechar de volverte un poco más histriónico, digamos que nunca se deja de aprender y siempre es bueno renovar y estar en movimiento", respondió la modelo.

Cabe recordar que Melissa Loza, acaba de cumplir 40 años, tiene dos hijas y a pesar de ello, cuenta con una gran vitalidad pues es muy deportista, lo cual le permite dar la talla dentro del reality de ''Esto es Guerra'' e ignorar a sus detractores, quienes la juzgan por su edad.