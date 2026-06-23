Luis Galarreta se pronuncia frente a declaraciones de Roberto Sánchez: "No se dejen llevar por esa actitud antidemocrática"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la próxima difusión de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, en la que se definirá al próximo presidente de la República para los siguientes cinco años, el candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta del partido político que participa en la contienda, Fuerza Popular, se ha pronunciado para expresar su posición respecto de la futura proclamación.

Luis Galarreta se pronuncia ante declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez

En ese contexto, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó las recientes declaraciones de Roberto Sánchez sobre el proceso electoral y sostuvo que el actual candidato a la Presidencia es consciente de que ya ha perdido la segunda vuelta electoral.

"Lo que nos esta diciendo simplemente es que el va a ir al margen de la ley, al margen de la democracia porque ya incluso las instituciones electorales ya han respondido", expresó.

Asimismo, el representante del partido político Fuerza Popular exhortó a la ciudadanía a que esperen con calma los resultados oficiales que serán emitidos por las autoridades correspondientes del proceso los siguientes días, al casi completarse al 100% del procedimiento de conteo.

"Yo hago un llamado a la población que tenga calma, incluso a las personas que votaron por el señor Sánchez, no se dejen llevar por esa actitud antidemocrática, si el señor reconoce o no reconoce los resultados, la verdad ya es un tema de él o es un problema personal porque quien tiene que reconocer los resultados son los organismos electorales", comentó Luis Galarreta.

Roberto Sánchez denunció irregularidades en la segunda vuelta

Días posteriores al proceso electoral, el candidato del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez presentó una serie argumentos que enfatizaban en una presunta irregularidad en los votos emitidos en diferentes partes del mundo en el que se llevo a cabo la jornada electoral.

Teniendo en cuenta ello, Luis Galarreta dijo que las autoridades correspondientes que se encargaron del proceso habían negado alteraciones en todas y cada una de sus denuncias.

"Ellos son los que a él le han rechazado las nulidades que ha ido presentando, las acciones que tienen que ver con los votos en un sector de Lima, en el exterior y la justicia electoral se ha pronunciado", enfatizó Galarreta.

Finalmente, con estas declaraciones, el candidato a la vicepresidencia del Perú Luis Galarreta dejó en claro su postura frente a las acciones de Roberto Sánchez, mencionando que es antidemocrático y sabe que perdió las elecciones.