Anthony Aranda 'echa' a Melissa luego de su chequeo médico: ''Con eso nos van a decir si es mujer u hombre''

Melissa Paredes suele contar a través de sus redes sociales lo que sucede con ella diariamente, y esta vez se mostró decaída en sus historias instantáneas debido a que acudió a un centro médico a hacerse unos chequeos médicos; sin embargo, no esperó que su actual pareja, Anthony Aranda hiciera una impactante revelación.

Tal parece que, luego de estar inmiscuida en el escándalo que protagonizó su exesposo Rodrigo Cuba tras separarse de Ale Venturo, la modelo decidió priorizar su salud.

La Paredes se dejó ver a través de sus historias con un semblante decaído, pues contó que se dirigió muy temprano hasta un centro de salud, debido a que tenía pendiente un chequeo para el control de su tiroides.

"Me voy a desmayar porque me acaban de sacar sangre me he chequeado mi tiroides y me han sacado 6 tubos de sangre. Les juro que me quiero desmayar, estoy media, media. Dice que soy una exagerada", dijo Melissa mientras su novio, el popular 'Gato activador', la acompañaba.