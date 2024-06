Magaly DESTRUYE a Samahara por decir que se ligará después de dar a luz: "Ella perdió 1 o 2 bebés antes"

Samahara Lobatón generó polémica en redes sociales al afirmar que después de dar a luz a su último hijo con Bryan Torres, se ligará las trompas. Ante esto, Magaly emitió su opinión y criticó duramente a la influencer acusándola de haberse embarazo varias veces antes de terminar definitivamente con el cantante.

La conductora de espectáculos tomó varios minutos de su programa para hablar sobre el tema ya que Samahara explicó, mediante sus historias de Instagram, la posibilidad de hacerse una ligadura a los 22 años.

La 'Urraca' no se guardó nada y sacó a relucir las cosas que la influencer decía cuando estaba en su reality 'La casa de Magaly', donde en más de una oportunidad aseguró que no quería tener más hijos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la segunda engreída de Melissa Klug se animó a interactuar con sus seguidores, por lo que abrió una cajita de preguntas en las que respondió al cuestionamiento de uno de ellos respecto a la posibilidad de volver a empezar con un hijo recién nacido.

De acuerdo a sus propias palabras, Samahara está más que convencida que logrará adaptarse nuevamente a la maternidad; sin embargo, dejó en claro que no tiene ni la más mínima intención de procrear una vez más.

"Tengo un bebé más porque Xianna ya cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca, después de este bebé, me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica con dos hermosos ángeles del señor", detalló.

Asimismo, contó que su actual embarazo le ha afectado muchísimo, tanto que tuvo que ser hospitalizada durante algunas semanas.

"Con el de Xianna tuve vómitos hasta los siete meses y náuseas, nada más jajaja (...) Con este si me morí. Tuve hipermesis gravidica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito", agregó.