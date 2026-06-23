Magaly expone la denuncias ante el INPE, Fiscalía y Dirincri por amenazas: "Sabemos todas tus placas"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a encender la polémica al revelar que interpuso una denuncia formal ante las autoridades tras recibir constantes amenazas por parte de desconocidos. La conductora de televisión aseguró que la situación también afecta a su abogado y que decidió acudir a las instancias correspondientes al considerar que las intimidaciones representan un riesgo para su seguridad, ya que la han amenazado de muerte.

Magaly expone las amenazas que recibe por WhatsApp

Durante la más reciente edición de su programa, la 'Urraca' mostró detalles de las acciones legales que emprendió ante la Policía Antiextorsiones, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario. Según explicó, los mensajes amenazantes provienen de personas que afirman estar vinculadas a Jefferson Farfán y que incluso mencionan al exfutbolista de manera reiterada en sus mensajes.

"Sabemos todas tus placas y tus carros. Y ese muchacho galáctico que lo jo*** por las hue*** nos debe, así que págale o te mueres. Ya sabes, plomo ", leyó Magaly en los mensajes que presentó en su programa.

Asimismo, Magaly sostuvo que los responsables de las amenazas aseguran pertenecer a una conocida organización criminal llamada 'Barrio King'. De acuerdo con la conductora, estos individuos intentan justificar sus actos señalando una supuesta deuda relacionada con el exseleccionado nacional.

La preocupación aumentó cuando las intimidaciones también alcanzaron a su abogado. Por ello, ambos decidieron reforzar las medidas de seguridad y dejar constancia formal de los hechos ante las autoridades competentes.

"A mi abogado le han revelado varios datos muy sensibles, datos que tienen que ver con su vida íntima y familiar. Son amenazas que dicen provenir de parte de Jefferson Farfán. Es por eso que nosotros hemos denunciado, porque hablan específicamente de él", indicó.

Magaly parcha a Farfán

Finalmente, Magaly Medina informó que, tras la presentación de las denuncias, las amenazas cesaron de manera repentina. Sin embargo, la conductora dejó en claro que continuará atenta al desarrollo de las investigaciones y que no piensa bajar la guardia mientras las autoridades determinan el origen y la responsabilidad detrás de estos preocupantes mensajes.

"Ahora Farfán cree que, poniéndome un montón de posts en sus redes sociales, me va a meter miedo. Eso es delincuencial, Farfán, eso no se hace. Eso no es de hombres valientes. ¿Qué quieres, que me metan plomo o que me pongan una bomba en mi carro?", concluyó muy ofuscada.

Es así que, este caso expone la denuncia presentada por Magaly Medina ante reiteradas amenazas dirigidas también a su abogado, atribuidas a supuestos vínculos con Jefferson Farfán. Situación evidencia la gravedad de las intimidaciones y su impacto mediático, mientras autoridades investigan el origen de los mensajes y posibles responsabilidades en el hecho final.