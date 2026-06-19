"¡Me amenazan de muerte!":Magaly denuncia que recibe mensajes intimidatorios a nombre de Jefferson Farfán

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina encendió la polémica durante la más reciente edición de su programa al denunciar públicamente que viene recibiendo amenazas de muerte que, según afirmó, llegan a nombre de Jefferson Farfán. La conductora aseguró que estos hechos ocurren en medio del enfrentamiento mediático y legal que mantiene con el exfutbolista, lo que ha generado gran preocupación.

Magaly denuncia que recibe amenazas de muerte

La popular figura de ATV explicó que los mensajes intimidatorios fueron enviados a sus teléfonos y anunció que tomará medidas para que sean certificados formalmente. De acuerdo con lo señalado, su intención es presentar toda la documentación correspondiente ante las autoridades competentes para que se investigue el origen de estas amenazas y se determinen responsabilidades.

"Mañana voy a notariar los mensajes en mis celulares, donde en nombre de él me amenazan con plomo , me amenazan de muerte. Lo voy a notariar mañana para presentarlo", expresó en un inicio.

Asimismo, la periodista realizó estas declaraciones mientras abordaba la controversia que sostiene con Farfán por las acusaciones relacionadas con un presunto incumplimiento de servicio comunitario. En ese contexto, cuestionó la actitud que, a su juicio, estaría alimentando un clima de hostilidad en torno a una disputa que ya se encuentra en el ámbito legal.

Magaly no teme a las amenazas

Por otro lado, Medina recordó que no es la primera vez que enfrenta situaciones de este tipo. Según relató, a lo largo de su carrera ha sido blanco de intimidaciones debido a las investigaciones y revelaciones que ha difundido sobre personajes vinculados al fútbol peruano. Incluso señaló que estos antecedentes motivaron que cuente con medidas de seguridad desde hace varios años.

"No le tengo miedo a las amenazas porque las he recibido de jugadores de fútbol desde la época en que los empecé a ampayar. Desde ahí me amenazaban. Es por eso que ATV me pone seguridad. Desde esa vez. No es la primera vez que yo me enfrento a un jugador de fútbol. Lamentablemente, muchos de ellos están rodeados de gente de mal vivir ", agregó.

Finalmente, la conductora aprovechó su espacio televisivo para rechazar cualquier manifestación de violencia. "Me amenazan con plomo, me dicen: 'Per**, te vamos a meter plomo' . De parte de Farfán. Mencionan los barrios, las bandas que son", sentenció.

Finalmente, Magaly expresó su preocupación por el contexto de inseguridad que atraviesa el país y consideró que las amenazas no deben normalizarse bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, la controversia con Jefferson Farfán suma un nuevo capítulo que podría trasladarse también al terreno judicial.