Magaly fulmina a Carlos Alcántara por peculiares pasos de baile en la boda de su hijo: "El figureti del año"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara se convirtió en el centro de atención el último fin de semana en la boda de su hijo, gracias a su peculiar estilo de baile. Sin embargo, Magaly Medina no vio con buenos ojos la actitud del actor y lo criticó por presuntamente estar buscando constantemente validación externa, ahora que es un hombre soltero.

Magaly destruye a 'Cachín' por peculiar baile

La conductora de espectáculos se tomó unos minutos para evaluar la actitud del exintegrante de Pataclaun en la boda de su hijo el último sábado. Empezó llamándolo "figureti" y aseguró que Carlos estaría buscando tener las luces y reflectores sobre él en todo momento.

"Yo creo que, a estas alturas de la vida, un hombre con la trayectoria y edad de Carlos Alcántara no necesita ni un poquito de los focos sobre él, pero lo hace. Parece que quisiera validarse públicamente. Parece que necesita la validación permanente y que los ojos de la gente estén sobre él y aplaudiéndolo todo el rato", dijo.

Magaly incluso se cuestionó si Carlos Alcántara podría estar atravesando alguna crisis existencial, en la que estaría buscando sentirse seguro de sí mismo tras la separación de su esposa, Jossie Lindley. Asimismo, indicó que la boda de su hijo no era el lugar correcto para demostrar sus pasos de baile, ya que incluso pudo opacar a la novia.

"En la fiesta de la boda de tu hijo, en la que la novia evidentemente es el foco de atención, él le quitó a los novios ese protagonismo (...) qué tanta necesidad de ser validado o de figuretear. Me parece algo exagerado", sentenció.

'Cachín' desatado el fin de semana

El actor se ha vuelto caserito en las portadas de espectáculos debido a sus recientes apariciones en discotecas con varias jóvenes diferentes. Después de su separación, ha empezado a salir a discotecas y bares con mucha frecuencia, siendo captado por las cámaras y celebrado por sus seguidores.

La noche del último sábado, el popular Cachín estuvo en un conocido restobar de Miraflores donde se presentaron Los Conquistadores de la Salsa y, tras invitarlo a bailar, él aceptó y dio lo mejor de sí. En el video se puede apreciar que inicia meneando su cuerpo mientras los cantantes lo animan.

Incluso llegó a hacer acrobacias en el piso y, junto con su gran carisma, animó la fiesta y demostró que está viviendo su soltería al máximo. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y recibió gran apoyo del público por continuar su vida a pesar de su reciente separación.

Es así que, la actitud de Carlos Alcántara durante la boda de su hijo generó polémica tras las críticas de Magaly Medina. Mientras algunos lo ven como espontáneo, otros consideran que buscó protagonismo en un momento familiar especial, reavivando el debate sobre los límites del espectáculo en eventos privados.